Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.10.2021 16:09
Рубрика: Легковые авто

Власти США отказались расследовать случаи с горящими электрокарами Tesla

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) рассмотрела петицию, поданную в 2019 году, которой граждане пытались добиться начала расследования случаев возгорания автомобилей Tesla.

Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
Tesla заплатит бывшему работнику почти 137 млн долларов из-за расизма

NHTSA осенью 2019 года поднимала вопрос об отзыве двух тысяч электрокаров Tesla, но производитель пошёл альтернативным путём - выпустил программное обеспечение, которое, по словам компании, устраняло потенциальную возможность возгорания.

Однако владельцы электрокаров объединились и подписали петицию, требуя проведения расследования, подозревая Tesla в том, что за FOTA-обновлением "замаскирована и скрыта широко распространенная и опасная потенциальная проблема с батареями в транспортных средствах".

В NHTSA говорят, что проведённое компанией Tesla расследование самовозгораний не выявило никаких производственных дефектов. Могут загораться в редких случаях аккумуляторы, но не сами автомобили. К тому же, добавили в Национальной администрации безопасности дорожного движения, после трёх пожаров, произошедших в Китае, не было зафиксировано аналогичных случаев во всём мире, в том числе в США, в течение 48 дней (с конца марта по середину мая 2019 года).

Таким образом, петиция владельцев "электричек" осталась неудовлетворённой.

Иронично, но несколько дней назад возле сервисного центра в штате Джорджия сгорел седан Tesla Model S.

#Tesla