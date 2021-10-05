Власти США отказались расследовать случаи с горящими электрокарами Tesla

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) рассмотрела петицию, поданную в 2019 году, которой граждане пытались добиться начала расследования случаев возгорания автомобилей Tesla.

NHTSA осенью 2019 года поднимала вопрос об отзыве двух тысяч электрокаров Tesla, но производитель пошёл альтернативным путём - выпустил программное обеспечение, которое, по словам компании, устраняло потенциальную возможность возгорания.

Однако владельцы электрокаров объединились и подписали петицию, требуя проведения расследования, подозревая Tesla в том, что за FOTA-обновлением "замаскирована и скрыта широко распространенная и опасная потенциальная проблема с батареями в транспортных средствах".

В NHTSA говорят, что проведённое компанией Tesla расследование самовозгораний не выявило никаких производственных дефектов. Могут загораться в редких случаях аккумуляторы, но не сами автомобили. К тому же, добавили в Национальной администрации безопасности дорожного движения, после трёх пожаров, произошедших в Китае, не было зафиксировано аналогичных случаев во всём мире, в том числе в США, в течение 48 дней (с конца марта по середину мая 2019 года).

Таким образом, петиция владельцев "электричек" осталась неудовлетворённой.

Иронично, но несколько дней назад возле сервисного центра в штате Джорджия сгорел седан Tesla Model S.