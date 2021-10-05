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05.10.2021 12:42
Рубрика: В мире

Выбросы диоксида серы из вулкана на Канарах достигли Кубы

Текст: Юрий Когалов

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма продолжается. Только за понедельник тут было зарегистрировано 115 землетрясений. Согласно последним данным, лава распространилась на территорию в 413 гектаров, в некоторых местах ширина потока достигла 1250 метров. При этом площадь острова увеличилась уже на 32,7 гектара благодаря попавшей в море лаве.

Фото: USGS via AP
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Как отмечают эксперты, извержение на Канарах затронуло уже не только Испанию. Если в воскресенье из-за выброшенных вулканом мелких частиц на Азорских островах, расположенных за 1200 км, образовалась дымка, то теперь выбросы диоксида серы (SO2) достигли побережья Кубы. По оценке Института вулканологии Канарских островов, с 19 сентября, когда началось извержение, в атмосферу попало порядка 250 тонн SO2.

Как ожидается, Совет министров Испании сегодня утвердит программу помощи в размере 206 миллионов евро для пострадавших от извержения. Эти средства будут потрачены на восстановление инфраструктуры, сельского хозяйства и туристического сектора. Ранее центральное правительство уже согласилось выделить 10,5 миллиона евро на приобретение домов и предметов первой необходимости для тех, кто лишился своего имущества.

Мадрид также может запросить помощь Евросоюза для восстановления территорий, пострадавших от извержения. В случае Канарских островов за ней можно обратиться, если ущерб превысит 400 миллионов евро (для каждого европейского региона сумма отличается, поскольку зависит от размера ВВП). По мнению депутатов Европарламента от Канарских островов, этот порог уже преодолен.

Свой вклад решил внести и канарский футбольный клуб "Тенерифе", он намерен перечислить пострадавшим всю выручку от продажи билетов на ближайший матч.

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