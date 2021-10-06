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06.10.2021 17:00
Рубрика: Российский автопром

Дизайнер Lada ушел вслед за шефом. Теперь он работает на конкурентов

Текст: Константин Руссов

Российский автомобильный дизайнер Василий Маркин покинул команду Lada Design Team, в составе которой он работал над несколькими значимыми проектами, два из которых получили серийное продолжение.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Маркин проработал в дизайн-центре Lada девять лет. В числе проектов, в которых он принимал участие: рестайлинг Lada Granta, внешность Lada Vesta Sport и концептуального Lada 4x4 Vision, который на момент премьеры олицетворял возможного преемника классической "Нивы". Информацию об уходе Маркин подтвердил в своём Instagram, иронично подписав фото, на котором он рядом со своим бывшим шефом Стивом Маттиным: "Двое безработных".

Маркин перешёл на работу в Hyundai, о чём он также сообщил в соцсети.

Напомним, Стив Маттин, возглавлявший дизайн-отдел Lada, покинул свой пост с 1 января 2021 года. В компании он проработал девять лет, его дебютной работой стал концептуальный Lada Xray.

#Lada