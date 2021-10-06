"Допы уберем, цена останется". Как "разводят" на переплату дилеры Lada

Официальные автомобильные дилеры в России все больше похожи на "серых", а то и "черных". В этом убедился популярный блогер AcademeG, который попытался купить Lada Vesta SW в Санкт-Петербурге.

Схемы "развода" клиентов действительно применяются весьма похожие. Главная задача - привести потенциального покупателя в салон, для чего по телефону ему обещают наиболее выгодные условия. Однако непосредственно в дилерском центре ситуация меняется, а машина внезапно становится дороже. Кроме того, бронирование потеряло смысл - авто берет тот, кто готов выложить за него прямо сейчас большую сумму.

Примерно это 900 тысяч человек увидели в ролике "Академика". Учитывая дефицит машин, ряд дилеров сразу отказал ему в приобретении искомой машины - тем более что речь шла о конкретной комплектации и даже цвете. Однако один из автосалонов пообещал уже на следующий день выдать авто по рекомендованной розничной цене.

"Небольшие отступления, понятное дело - хотелось бы в меньшую сторону, возможны", - заявил менеджер. И даже намекнул на скидки, если у конкурентов будут более выгодные предложения.

Но непосредственно в салоне разговор пошел совсем иначе.

"Они все с допами, "голых" машин нет, в ближайшее время ситуация не изменится, будет все тяжело и дорого. Готовы [брать автомобиль]? Мы сейчас прикрутим что-нибудь", - откровенно заявил менеджер. Впрочем, он предложил заказать и "голую" машину, но получить ее раньше декабря не получится, предупредил он.

Оказалось, что единственная машина в нужных комплектации и цвете давно предзаказана с допами на 200 тысяч рублей, но, если купить "прямо сейчас", то салон снимет ее с брони. Менеджер даже любезно предложил откорректировать заказ с допоборудованием, "чтобы в деньги вписаться". Более того, можно и вовсе убрать все "допы", вот только "машина дешевле от этого не станет".

"Есть определенная цена, которую мы должны заработать, дешевле нам ее уже не отдадут", - посетовал продавец.

В итоге взять автомобиль можно было за 1 375 000 рублей вместо "прайсовых" 1 136 900. Блогер от такого предложения благоразумно отказался.

Ранее "РГ" сообщала, что на некоторые автомобили дилеры "накручивают" до 1 млн рублей сверх рекомендованной розничной цены.