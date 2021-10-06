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06.10.2021 20:11
Рубрика: Бензин

Эксперт прокомментировал свежие данные Росстата о ценах на бензин

Текст: Сергей Тихонов

По последним данным Росстата, цены на АЗС перестали расти темпами опережающими инфляцию, и по итогам сентября не прибавили ни одной копейки.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Произошло то, что было вполне ожидаемо - сезонный спрос после периода отпусков начал сокращаться, при этом предложение топлива находилось и сегодня находится на достаточном для покрытия спроса уровне, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его мнению, также сыграло роль, что в августе, наблюдалось падение мировых цен на нефть, что с небольшим лагом также отразилось на динамике цен на бензин в России в сентябре и частично в начале октября.

"В начале этого месяца, впрочем, ситуация начала меняться - на внутренний рынок постепенно росло влияние внешних обстоятельств, как ускорившийся рост цен на нефть, а также стремительный рост цен на другие энергоресурсы на рынках Европы", - говорит Фролов. Он считает, что складывающаяся ситуация с ценовыми рекордами по стоимости газа и других продуктов может продолжить оказывать давление на цены внутреннего рынка этой осенью, других причин для перехода динамики цен от снижения к повышению сейчас нет, так как спрос на топлива находится на более низком, чем летом, уровне. Но так или иначе, ситуация продолжит оставаться под вниманием регуляторов, в том числе продолжит работать демпфер, подчеркивает эксперт.