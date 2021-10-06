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06.10.2021 12:54
Рубрика: Экономика

Фигурантку дела о мошенничестве Марину Ракову уволили из Сбербанка

Текст: Анастасия Алексеевских, Василий Кошкин

Марину Ракову, которая проходит в качестве подозреваемой по делу о коррупции, уволили из Сбербанка. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В среду в МВД сообщили, что Ракова, которая была объявлена в федеральный розыск, находится на допросе в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве.

В отношении Раковой было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ - "мошенничество в особо крупном размере или совершенное в составе организованной группы".

Марина Ракова занимала должность вице-президента Сбербанка с марта 2020 года. До этого она с октября 2018-го была заместителем министра просвещения России.

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