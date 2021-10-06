Как Telegram выиграл от сбоя в WhatsApp

"Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для подавляющего большинства наших пользователей. Тем не менее некоторые пользователи в Северной и Южной Америке, возможно, ощутили снижение скорости работы, поскольку миллионы пользователей с этих континентов одновременно бросились подписываться на Telegram", - заявил Дуров.

Главной движущей силой массовой регистрации пользователей в Telegram в момент отказа сервисов Facebook стали те, у кого в WhatsApp были рабочие чаты, считает Андрей Яблонских, президент Международной Академии digital-коммуникаций.

"70 млн новых пользователей на фоне прежних 500 млн активных пользователей - это огромное достижение для Telegram, и это еще проявит себя в тот момент, когда они наконец реализуют монетизацию. Но я не стал бы переоценивать значимость этого события. Крупные компании выводы из этого падения WhatsApp точно сделают, даже если ранее они этого избегали. И в конечном счете большинство рабочих чатов уйдут в специализированные, профессиональные сервисы", - убежден Яблонских.

Закономерным считает переток аудитории в Telegram председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию Интернета Герман Клименко. "Современные технологии помогают "мгновенно" изменять свои предпочтения. И тренды роста Telegram всегда были выше, чем у конкурентов. Просто кривая, по которой Telegram догоняет лидера, стала чуть круче. Вряд ли из 70 млн новых пользователей останутся все, но даже прибавка процентов в 20-30 будет весьма неплохим бонусом для Дурова", - сообщил Клименко РГ.

Для российской аудитории Telegram не стал единственным выходом из кризиса, отмечает Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров: "По данным площадок, число новых пользователей "ВК" увеличилось на 54%, а "ОК" - на 25%. Это чрезвычайно важные цифры для рынка. И падение Facebook стало шикарным подарком этим площадкам".

По мнению Зыкова, даже если большинство пользователей и оставят WhatsApp в качестве основного мессенджера ввиду своей консервативности, то та часть, которая не боится чего-то нового и увидит в Telegram и его возможностях преимущества для себя, сохранит там активный аккаунт. Они станут адептами новой площадки, переманивая на нее своих друзей и родственников.

Падение Facebook позволило Telegram сэкономить значительные средства на привлечении новых пользователей. По оценкам экспертов, при средней стоимости привлечения одного пользователя в 50 долларов, выгода Telegram может составить как минимум 700 млн долларов.