Нобелевскую премию по химии вручили за новые методы построения молекул

Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции присудил Нобелевскую премию 2021 года немцу Бенджамину Листу и американцу Дэвиду Макмиллану "за развитие асимметричного органокатализа".

"Создание молекул - сложное искусство. Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан удостоены Нобелевской премии по химии 2021 года за разработку нового точного инструмента для построения молекул - органокатализа. Это оказало большое влияние на фармацевтические исследования и сделало химию более экологичной", - говорится в сообщении на сайте премии.

Накануне были объявлены лауреаты премии по физике. Ими стали американец Сюкуро Манабе, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджио Паризи. Их отметили за вклад в изучение сложных систем, в том числе климата. В понедельник объявили лауреатов в области медицины. Ими стали исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Их наградили за открытия при изучении осязательных и терморецепторов.

Лауреата премии по литературе назовут 7 октября, премии мира - 8 октября. Обладатель премии по экономике определится 11 октября.