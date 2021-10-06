Почему улица в Минске названа в честь географа Смолича

География учит: Вильно и Белосток - города белорусские. Именно к таким выводам уверенно пришел первый в Беларуси профессор географии Аркадий Антонович Смолич. Он появился на свет 130 лет назад, 29 сентября 1891 года, в деревне Бацевичи, что ныне в Кличевском районе Могилевской области. Профессорские регалии вряд ли даже снились в детстве мальчику из скромной семьи сельского дьякона, которому суждено было прожить бурную, полную извилистых поворотов жизнь, путеводной звездой в которой оказалась весьма популярная в начале ХХ века наука география.

Путь к сияющей научной вершине оказался не самым простым и уж точно не обычным. Юноша Аркадий, окончив в Минске духовную семинарию, по стезе отца не пошел и пожелал заниматься светской наукой. Поступил было в Киеве в политехнический институт, но передумал и отправился на польские земли Российской империи в уникальное учебное заведение - Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства, располагавшееся в роскошном дворце князей Чарторыйских в Пулавах. Институт благодаря стараниям работавшего здесь великого русского ученого Василия Васильевича Докучаева имел университетский статус, Смолич постигал там прорывную по тем временам дисциплину - почвоведение. Учеба изначально сочеталась с политикой, в 1910-м Аркадий вступил в Белорусскую социалистическую громаду и тогда же был изгнан из института за участие в студенческих волнениях, сумев вернуться к учебе только в 1913 году благодаря амнистии к 300-летию дома Романовых. Во время Первой мировой войны доучиваться пришлось в Харькове, куда перевели институт, но диплом многолетний студент так и не получил, увлекшись общественной борьбой.

1917 год Смолич встретил скромным земским статистиком в Минске, но уже вскоре бурный водоворот политических коллизий вознес молодого социалиста на заметные роли в руководстве Белорусской народной республики. Ему пришлось сполна испить горькую чашу злоключений в попытке создать белорусскую государственность, а при встрече с Юзефом Пилсудским и польским премьером Игнацием Падеревским убедиться в твердой линии Варшавы на непризнание "белорусской фикции". При этом и во время наибольшей политической активности Аркадий Антонович не забывал своих научных увлечений.

В 1919 году в Вильно 28-летний Смолич опубликовал свою главную книгу - "Географию Беларуси"

В 1919 году в Вильно 28-летний Смолич опубликовал "Географию Беларуси", свою главную книгу, ставшую в советских переизданиях источником познания о родном крае для массового белорусского читателя 1920-х годов. Увлекательно написанная географическая учебная литература привлекала уже эпиграфом: "Чтобы Беларусь перестала быть краем, неведомым для самих белорусов".

Белорусский взгляд на географию Восточной Европы получился у автора настолько пронзительно искренним, что книгу вскоре запретили в соседних Польше, Литве и Латвии. Запрещали, скажем прямо, не зря: уже на пятой странице первого издания "Географии Беларуси" читаем вот что: "Беларусь занимает площадь около 300 тысяч квадратных верст, или 30 миллионов десятин… Большая часть стран в Европе занимает меньшую площадь… Поровну с Беларусью имеют земли Англия (без колоний), Италия и Финляндия. А остальные - Болгария, Румыния, Польша, Литва, Греция, Сербия, Бельгия, Швейцария и многие другие имеют земли меньше, чем в Беларуси, в 2, в 3 и более того раз". Такая вот политическая география - пространства обширны, никак не меньше Великобритании (242 495 квадратных километров), а то и за 300 тысяч, как Италия с Финляндией. Поляки и литовцы, претендовавшие в 1919-м на значительную часть белорусских земель, страшно обиделись, но тут как раз прав был географ Смолич: по достоверным данным тогдашних ученых, этнографические границы Польши не превышали 150 тысяч квадратных километров, про Литву и говорить нечего. Население Беларуси, живущее в 62-65 уездах бывшей Российской империи, Аркадий Антонович оценивал в 15,5 миллиона человек, из которых 77 процентов белорусы.

На 40-й странице географии Смолича видим карту, на которой в составе Беларуси имеются и Вильно, и Белосток. Разделив белорусские земли на 14 регионов, Смолич включил в них и Виленский край, и Надбужанский край (Подляшье). 200-тысячный в ту пору Вильно удостоился в географии Смолича подробного семистраничного очерка, который начинается так: "Вильно - культурный и экономический центр всей Беларуси и Литвы, столица великих князей литовско-белорусских, самый большой город на всем пространстве Беларуси". 100-тысячный Белосток, из которого, как и от Вильно, сразу в пяти направлениях расходятся железные дороги, Смолич выделяет с точки зрения промышленного развития: "В наше время Белосток самый фабричный город Беларуси. В нем больше 300 фабрик, на которых трудится около 6 тыс. рабочих; товаров производится больше чем на 6 миллионов рублей".

Эти идеи оказались не чужды и руководству БССР, с разрешения которого Смолич в августе 1922 года вернулся в Минск. Советский период его деятельности оказался чрезвычайно насыщенным - профессорство в БГУ, упорная работа по организации Академии наук в ее предшественнике Инбелкульте, открытие сельхозакадемии в Горках, организация краеведческого движения в Беларуси, подготовка первого массового издания сочинений его друга и ровесника, замечательного поэта Максима Богдановича, Малая золотая медаль Русского географического общества как признание научных заслуг. Большевики, впрочем, не забывали о том, что Смолич всего лишь "попутчик революции", которого при случае стоит сбросить с "парохода современности". Дальнейшее было предсказуемо: арест в 1930-м по сфабрикованному делу Союза освобождения Беларуси, ссылка в 1931-м, повторный арест в 1937-м, гибель в 1938-м, реабилитация в 1988-м.

С 2018 года в Минске есть улица Аркадия Смолича, и этот географический объект зримо подчеркивает значимость наследия одного из самых ярких белорусов своего поколения.