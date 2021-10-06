Рафик Загрутдинов: В Москве готовится программа развития дорог до 2030 года

Развитие дорожной сети останется в числе приоритетов для столицы как минимум до 2030 года. Об этом сообщил в среду, 6 октября журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Но если сейчас город занят в основном вылетными магистралями, то в ближайшем будущем главным для него станет создание внутриквартальных связок и подъездов к реорганизуемым промзонам.

Но самыми ключевыми стройками, по словам главы департамента, пока являются четыре хорды общей протяженностью 135 километров. Самую первую - Северо-Западную, напомним, в строй ввели еще в 2019 году. А буквально на днях ее соединили с Северо-Восточной хордой.

"И уже сейчас можно проехать по бесветофорной дороге с запада на юго-восток до Некрасовки, - рассказал Рафик Загрутдинов. - Правда, есть на этом пути еще кусочек, который приходится объезжать по дублеру. Но скоро там, у Ботанического сада, завершится сооружение эстакады и дорога будет прямой". Соединить строящиеся хорды, включая Юго-Восточную и Южную Рокаду, строители намерены в 2023 году. "Мэр ставит перед нами задачу, чтобы транспортный поток из Подмосковья мог проезжать Москву, минуя центр. Хорды такую возможность дадут. И мы постараемся уложиться в срок", - сказал Рафик Загрутдинов. Правда, признался он, сделать это непросто: "Все дорожные стройки профинансированы городским бюджетом в полном объеме. Проблема в нехватке кадров. 60 тысяч строителей, которые работают на всех объектах департамента, это лишь минимум, который позволяет вести работы без остановки. Но реальная потребность на 15 тысяч человек больше". Но и в условиях дефицита кадров девятимесячный план дорожного строительства выполнен: в строй введено 48 из 57 километров дорог из предусмотренных на весь 2021 год, плюс 28 эстакад и тоннелей и 17 пешеходных переходов.

Активно идет подготовка к пуску поездов с пассажирами сразу десяти станций Большой кольцевой линии метро, обкатка которых уже началась. Соединив существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии 10 км от существующей Кольцевой, Большое кольцо также позволит москвичам добираться из одной точки города в другую, минуя пересадку в центре. По оценке заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, это сократит для большинства пассажиров время в пути почти вдвое.

Но и после того, как такие масштабные проекты будут завершены, город не намерен снижать темпов транспортного строительства, сейчас идет активная проработка планов развития дорожной сети до 2030 года, рассказал Загрутдинов. Основной акцент после 2025 года, по его словам, будет делаться на создании сети внутриквартальных дорог и подъездов к реорганизуемым промзонам. Дело в том, что программа реновации жилья все больше набирает темпы. В частности, с начала этого года для ее участников построено 62 жилых дома, до конца года строители обещают ввести еще 22, а в 2022-м году - 91. Всего же, начиная с 2017 года, для переселенцев построено 154 дома. Рассчитана же программа, по которой новые квартиры получат более миллиона москвичей до 2032 года. Но в соответствии с ней строится не только новое жилье, идет комплексное обновление жилых районов. Вот и в этом году будет построено девять поликлиник, подстанций скорой помощи и корпусов городских больниц, 12 объектов спорта, 15 - школ и новых учебных корпусов. И ко всем ним строители обещают подвести новые комфортные дороги.