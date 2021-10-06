Датский священник доказал, что древние викинги ходили по Волге

Датский священник и ученый Томас Франк доказал, что древние викинги ходили на небольших лодках по Волге и другим рекам Руси. Он завершил свою экспедицию, пройдя водный путь, по которому более тысячи лет назад ходили викинги.

О том, как он задумывал свой поход и начинал его, "РГ-Неделя" рассказала в номерах от 12 февраля 2020 года и 25 августа 2021 года.

Напомним, что лодку-долбленку (ботник) для Томаса изготовил Михаил Напылов из нижегородской деревни Аристово. Датчанин намеревался проверить гипотезу о том, что предки скандинавов сотни лет назад заходили далеко на юг России именно на маленьких лодках-долбленках. Такие лодки упоминаются в древних манускриптах, но мастера, способного ее изготовить, Томас обнаружил только в Нижегородской области.

- 4 августа мы перевезли лодку в Старую Ладогу (Ленинградская область), а 6 августа я уже отправился в путь по реке Волхов, - рассказывает Томас Франк. -Первые сто километров шел против течения, иногда приходилось плыть и тянуть лодку за собой на веревке. Прежде чем добраться до Волги, я прошел девять рек.

Экспедиция Томаса закончилась через 50 дней в Астрахани. Ученый убедился, что именно его тип лодки пригоден для плавания по рекам, и он уверен, что именно такие лодки упоминались в древних скандинавских источниках. Устойчивый ботник хорошо справлялся с сильным ветром и течением на узких реках. Датчанин уверен, что эта лодка послужила основой дальнейшему развитию корабельного дела у викингов.

Лодка, на которой Томас преодолел путь "из варяг в персы", будет помещена в музее Дании в экспозиции, посвященной восточному пути викингов.

Тем временем

Неугомонный Томас Франк намерен отправиться на ботнике еще и в морскую экспедицию из Польши до острова Бронхольм (на нем археологи обнаружили точно такую же лодку), чтобы доказать возможность таких путешествий в древности.