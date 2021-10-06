Почему актриса Мария Валешная не полетела в космос

Новости

Еврокомиссия: Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет 10:24
"Торонто" не стал подписывать контракт с Гусевым 10:18
Россия выпустит тракторы на автопилоте с искусственным интеллектом 10:00
Цена на газ в Европе преодолела отметку в 1600 долларов 09:58
Экс-премьер Дании пожаловалась на домогательства бывшего президента Франции 09:56
Число жертв крушения судна в Белом море выросло до двух 09:49
Марк Цукерберг отверг обвинения в адрес Facebook 09:48
Посол Украины потребовал от ФРГ помочь Киеву вступить в НАТО и ЕС 09:45
Собянин рассказал о благоустройстве пешеходных и зеленых зон в районах на юге столицы 09:34
Экономист дал советы, как безопасно взять кредит 09:34
Из лагерей для мигрантов в Литве сбежали более 700 человек 09:15
Залп "Цирконов" запланирован на конец года 08:55
Назван главный фактор выживаемости больных коронавирусом 08:54
Россияне стали больше тратить на фастфуд 08:34
МИД РФ: Россия не обязывалась защищать целостность Украины 08:02
Пять стран ЕС хотят выяснить причину рекордного скачка цен на газ 06:22
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году 06:03
В Приморье потерпела бедствие яхта с тремя людьми на борту 05:59
Аргентина отменит квоты на число прибывающих в страну авиапассажиров 05:04
СМИ: Глава Китая не поедет на саммит G20 в Италию 04:57
Силовики задержали в Приангарье членов "Свидетелей Иеговы" 04:57
"Воздушную карусель" впервые отработают Ка-27 на учениях ТОФ 04:13
Киноэкипаж начнет съемки фильма на МКС 6 октября 04:13
Эпидемиолог назвал особенности распространения дельта-штамма SARS-CoV-2 03:50
Врач Тяжельников рассказал о рационе питания в холодное время года 03:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как помочь первоклашке в первые месяцы учебы
Как помочь первоклашке в первые месяцы учебы
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 09:50
Рубрика: Культура

Почему актриса Мария Валешная не полетела в космос

Текст: Ольга Демина (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 229(8580)
Вчера с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз МС-19", на борту которого отправились для съемок фильма "Вызов" кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.
Для Марии Валешной набережная Вятки - одно из самых любимых мест в Кирове. Фото: Из архива Марии Валешной Для Марии Валешной набережная Вятки - одно из самых любимых мест в Кирове. Фото: Из архива Марии Валешной
Для Марии Валешной набережная Вятки - одно из самых любимых мест в Кирове. Фото: Из архива Марии Валешной

О подготовке к этому необычному старту "Российская газета" подробно рассказала на сайте издания.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Киноэкипаж начнет съемки фильма на МКС 6 октября

Напомним, что в полной готовности к полету на орбиту находился и дублирующий экипаж, в случае необходимости Юлию Пересильд, например, могла заменить Алена Мордовина. Юлия и Алена прошли жесткий отбор из тридцати участниц, среди которых была и Мария Валешная - актриса санкт-петербургского театра-студии "Мастерская". Местом рождения в ее биографической справке указан город Воркута, но школьные годы Марии связаны с Кировом. В местном драматическом театре более тридцати лет служила и мама Марии - Галина Мельник.

Как Валешная попала в число тридцати претенденток на космическую роль?

- Это было несложно, - ответила Мария на вопрос корреспондента "РГ". - Я узнала о кастинге, по условиям которого нужно было прочитать известное письмо Татьяны из произведения Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин", записать видео и отослать его организаторам, что я и сделала. А вскоре мне сообщили, что я прошла кастинг и меня приглашают в Звездный городок.

Пребывание в нем, по словам Марии, было занято посещением медицинских кабинетов - приходилось буквально бегать из одного в другой.

- Очень многие сразу же "слетели" по зрению, - рассказывает Мария. - Я общалась в основном с Аленой Мордовиной и Светланой Ходченковой. С Аленой, кстати, мы жили в одном номере. Сразу же стало понятно, что эта очень целеустремленная и требовательная к себе девушка добьется очень многого... А я не прошла отбор по здоровью. Видимо, пророческими оказались слова моего педагога из "Мастерской" Григория Козлова: он, напутствуя меня, пошутил: "Чтоб ты не попала!"

Кстати

На 1 декабря запланирована премьера фильма "Декабрь", в котором Мария Валешная сыграла роль американской танцовщицы Айседоры Дункан - возлюбленной Сергея Есенина. В его роли снялся актер Александр Петров.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Общество Космос Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Северо-Запад ПФО Кировская область Киров СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
Пять стран ЕС хотят выяснить причину рекордного скачка цен на газ
Назван главный фактор выживаемости больных коронавирусом
Дидье Маруани: Предпочел бы отправиться в космос с "Роскосмосом", а не с Илоном Маском
РГАЛИ приглашает на уникальную выставку