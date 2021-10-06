Почему актриса Мария Валешная не полетела в космос

Вчера с космодрома Байконур стартовал корабль "Союз МС-19", на борту которого отправились для съемок фильма "Вызов" кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Для Марии Валешной набережная Вятки - одно из самых любимых мест в Кирове. Фото: Из архива Марии Валешной

О подготовке к этому необычному старту "Российская газета" подробно рассказала на сайте издания.

Напомним, что в полной готовности к полету на орбиту находился и дублирующий экипаж, в случае необходимости Юлию Пересильд, например, могла заменить Алена Мордовина. Юлия и Алена прошли жесткий отбор из тридцати участниц, среди которых была и Мария Валешная - актриса санкт-петербургского театра-студии "Мастерская". Местом рождения в ее биографической справке указан город Воркута, но школьные годы Марии связаны с Кировом. В местном драматическом театре более тридцати лет служила и мама Марии - Галина Мельник.

Как Валешная попала в число тридцати претенденток на космическую роль?

- Это было несложно, - ответила Мария на вопрос корреспондента "РГ". - Я узнала о кастинге, по условиям которого нужно было прочитать известное письмо Татьяны из произведения Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин", записать видео и отослать его организаторам, что я и сделала. А вскоре мне сообщили, что я прошла кастинг и меня приглашают в Звездный городок.

Пребывание в нем, по словам Марии, было занято посещением медицинских кабинетов - приходилось буквально бегать из одного в другой.

- Очень многие сразу же "слетели" по зрению, - рассказывает Мария. - Я общалась в основном с Аленой Мордовиной и Светланой Ходченковой. С Аленой, кстати, мы жили в одном номере. Сразу же стало понятно, что эта очень целеустремленная и требовательная к себе девушка добьется очень многого... А я не прошла отбор по здоровью. Видимо, пророческими оказались слова моего педагога из "Мастерской" Григория Козлова: он, напутствуя меня, пошутил: "Чтоб ты не попала!"

Кстати

На 1 декабря запланирована премьера фильма "Декабрь", в котором Мария Валешная сыграла роль американской танцовщицы Айседоры Дункан - возлюбленной Сергея Есенина. В его роли снялся актер Александр Петров.