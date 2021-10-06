В Башкирии растет число жертв огненной стихии

В этом году в пожарах погибли 190 человек, из них 13 - дети. Смертность уже выросла на 19 процентов по сравнению с прошлым годом, а среди детей - более чем в два раза. С наступлением холодов жертв огня может стать значительно больше.

Огонь уничтожает дом и имущество за считанные минуты, а на строительство нового уйдут годы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

- Количество погибших при пожарах традиционно увеличивается в холодное время года, - рассказывает первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Башкирии Эдуард Идрисов. - Судите сами: за последние десять лет в зимние месяцы в общей сложности погибли более 1,1 тысячи человек, в то время как за все осенние и весенние месяцы жертвами пожаров стали 700 человек, а в летние - менее 400. Ежемесячно в республике в огне гибнут в среднем 24 человека, а в декабре и январе почти в два раза больше.

Дым не без огня

Именно поэтому осенью в Башкирии проводят различные профилактические мероприятия. В этом году рейдам и подворовым обходам частного сектора уделят особое внимание. Дело в том, что в декабре 2020 года в республике поставили антирекорд по количеству погибших в огне: за месяц сгорели 72 человека. Теперь власти попытаются не допустить повторения подобной ситуации.

Проблема в том, в 59 процентах случаев пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем, прежде всего из-за непотушенных сигарет. В 2021 году по этой причине погибли уже 87 человек (57 из них были пьяны). Но реально ли повлиять на привычки взрослых людей одними разговорами?

- Конечно, перевоспитать зрелого человека практически невозможно, но напоминать об основных правилах пожарной безопасности необходимо каждому. Не зря говорят: повторенье - мать ученья. Хотя нередко лучшим способом воздействия оказывается выписанный штраф за нарушение, к примеру, за опасное сжигание мусора. После такого человек сам начинает соблюдать правила и призывает к этому других, - говорит начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе МЧС по РБ Павел Раскопин.

Во время рейдов инспекторы напоминают жителям, что нужно следить за целостностью электропроводки, электрооборудования и не оставлять без внимания затопленные печи. К сожалению, не все взрослые слушают эти правила внимательно, потому что уверены: уж с ними-то ничего не случится.

Вот и многодетная семья, уже несколько лет жившая в садовом доме СНТ "Ольховое" под Уфой, потеряла двоих детей и осталась без крыши над головой. Произошло это 20 сентября.

По предварительной версии, пожар начался под кровлей дома из-за неправильной эксплуатации печного оборудования. Женщина затопила печку и буквально через полчаса почувствовала запах дыма. Она не смогла сразу определить, откуда он идет, а когда задымило сильнее, вывела из дома на улицу троих младших детей. 15-летний сын должен был помочь выбраться девятилетней сестренке, которая была на втором этаже. Подростку не удалось этого сделать, он сам с трудом выбрался из горящего дома, получив более 50 процентов ожогов. Тело девочки нашли в ходе тушения пожара, а через неделю в больнице умер и ее брат.

Погорельцам обещала помочь администрация Калининского района, но только погибших детей уже не вернуть.

Спасительный сигнал

Эксперты напоминают: уберечь от беды может строгое соблюдение правил безопасности и простейший улавливающий дым прибор. Как рассказал председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, благодаря срабатыванию пожарного извещателя за последние пять лет спаслись более 650 человек, в том числе 250 детей.

Вот один из последних случаев спасения. Пожар в доме и бане в селе Удельно- Дуваней Благовещенского района начался поздно вечером. К приезду спасателей хозяйство было в огне, но все члены семьи: 72-летняя бабушка, ее 45-летний сын, 31-летняя сноха и 13-летний внук - остались невредимы. Услышав звук сработавшего извещателя, они успели вовремя выбежать на улицу.

А в Кугарчинском районе аналогичный прибор помог спастись 14-летней девочке и ее четырехмесячному брату. Старшая сестра с крохотным братишкой вовремя покинула охваченный пламенем дом, который очень быстро сгорел дотла.

Несмотря на многочисленные примеры действенности извещателя, многие жители республики не спешат устанавливать его у себя дома и даже не подозревают, что могут получить прибор совершено бесплатно. И не только одинокие пенсионеры, ветераны и инвалиды войны, но и семьи с детьми в возрасте до семи лет, а также другие категории граждан.

- Мы уже выдали около 270 тысяч пожарных извещателей и планируем в следующем году расширить категории получателей. Дымоулавливатели за счет бюджета будут получать также дети войны, инвалиды и участники боевых действий, члены семей сотрудников федеральных и республиканских органов власти, обеспечивавших безопасность граждан и погибших при исполнении своих служебных обязанностей, - уточнил Фарит Гумеров.

Также он посоветовал тем, кто решит приобрести пожарный извещатель самостоятельно, не забывать про аферистов, которые стремятся продать прибор по завышенной цене. Фарит Гумеров рекомендовал обращаться в специализированные магазины и прежде чем делать покупку, сравнить цены в разных торговых точках.

- Стоимость одного автономного дымового извещателя около 250 - 300 рублей, не такие большие деньги, чтобы спасти жизни - свою и родных. И это вполне бюджетный и очень нужный подарок, который можно преподнести близкому человеку, - подчеркнул заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов. - Кстати, жителям республики стоит задуматься и о страховании своего жилья и имущества от пожаров, чтобы получить хотя бы компенсацию, если беда все-таки случится.

Кстати

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии, на 1 октября в антирейтинге по количеству жертв в пожарах среди муниципалитетов республики первое место занимает Уфа, где в этом году погибли 30 человек, или в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

На территории Белорецкого, Дюртюлинского и Чишминского районов в огне умерли по восемь человек в каждом, в Иглинском и Ишимбайском районах - по шесть. По пять погибших - в Салавате, Учалинском, Буздякском, Зианчуринском, Миякинском и Уфимском районах.

Чаще всего жертвами таких происшествий в Башкирии становятся одинокие пенсионеры - почти 38 процентов. При этом 73,4 процента жертв огня - мужчины, а 26,4 процента - женщины.

Полезная книжка

Кому полагается бесплатный автономный пожарный извещатель:

- малоимущим многодетным семьям;

- семьям, находящим в социально опасном положении;

- семьям при рождении ребенка (с 1 января 2018 года) или с детьми в возрасте до семи лет, родившимися до 1 января 2018 года;

- одиноко проживающим гражданам в возрасте от 55 лет и старше;

- ветеранам Великой Отечественной войны;

- инвалидам Великой Отечественной войны;

- членам семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны;

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Цифра

8,7 тысячи пожаров зарегистрировано в РБ в 2021 году.