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06.10.2021 14:09
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области возбудили дело о насилии над осужденным

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
В Саратовской области возбуждено уголовное дело по насилию над осужденным в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) УФСИН. Как сообщили в региональном управлении СК, дело возбудили в результате проверки фактов насилия и издевательств, снятых на видео, которое было опубликованно в интернете.
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Расследование проводится по 132 статье УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору". В ведомстве заявили, что ход расследования контролирует исполняющий обязанности начальинка областного управления СК Олег Мезрин.

Также продолжается расследование ряда других дел по этой же статье по преступлениям, совершенным в отношении других осужденных, когда они находились в ОТБ-1 УФСИН, добавили в СК.

Кроме того, уже после возбуждения уголовного дела в пресс-службе ведомства, по информации ТАСС, заявили, что проверка будет проведена и по другим размещенным в Сети видео. Следователи обещают дать объективную юридическую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения.

Как писала "РГ", проверку соблюдения законности в колониях УФСИН Саратовской области проводят также Генпрокуратура и сотрудники центрального аппарата ФСИН РФ.

Об издевательствах, изнасилованиях и вымогательстве денег у осужденных в ОТБ-1 заявили правозащитники, а также родственники и адвокаты тех, кто отбывал там наказание. В феврале этого года областная прокуратура сообщила, что отделом полиции № 2 (Заводской района Саратова) расследуется дело по вымогательству денег у одного из осужденных.

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- Общественная наблюдательная комиссия выезжала в ОТБ-1. Мы везде обращаем внимание на взаимоотношение с администрацией, выясняем есть ли факты насилия. Жалоб практически не было, хотя мы предлагаем общаться и наедине, без сотрудников УФСИН. В тоже время обращения в Следственный комитет были, расследование по ним проводится. Если такие факты имели место, конечно, подобное унижение человеческого достоинства, насилие просто недопустимы, и виновные, кто бы это ни был, сотрудники учреждения или другие осужденные, должны быть наказаны. Ни УФСИН, ни Следственный комитет, ни прокуратура не заинтересованы в том, чтобы это скрывать, - заявил корреспонденту "РГ" председатель общественной наблюдательной комиссии в Саратовской области Денис Соболев.

Скандалы в связи с издевательствами и вымогательством в ОТБ-1 в публичном пространстве уже возникали за последние годы. В 2013-м один из сотрудников больницы даже выступил с разоблачениями на заседании рабочей группы Госдумы РФ. Тем не менее информации, что кто-то из сотрудников учреждения был привлечен к ответственности, нет. Как это, например, было в соседнем Энгельсе, где после убийства заключенного, руководство следственного отдела добилось осуждения пятерых сотрудников колонии №13.

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