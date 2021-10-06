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06.10.2021 15:19
Рубрика: Происшествия

В УФСИН по Саратовской области - масштабные увольнения из-за скандала с пытками

Текст: Иван Петров
Всего день понадобился руководству ФСИН России на принятие кадровых решений по итогам служебной проверки, назначенной вчера. Речь идет о появившихся в интернете видеозаписях со служебных видеорегистраторов тюремных надзирателей. На них запечатлены пытки и издевательства над заключенными, попавшими в туберкулезную больницу в Саратовской области (находится в подведомственности регионального УФСИН).
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как сообщили в среду в тюремном ведомстве, директор ФСИН Александр Калашников уже получил с места доклад руководителя комиссии Центрального аппарата ФСИН, направленной в Саратовскую область для проверки сведений о неправомерных действиях в отношении осужденных. На его основании было принято решение об увольнении сразу нескольких высокопоставленных сотрудников местного управления ФСИН. Причем, все они уволены "по статье" - по отрицательным мотивам.

Фото: Андрей Куликов/РГ
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Освобождены от занимаемых должностей и уволены из уголовно-исполнительной системы начальник ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковник внутренней службы Павел Гаценко (та самая больница, в которых издевались над заключенными - прим. "РГ"), замначальника по безопасности и оперативной работе полковник внутренней службы Сергей Салов, начальник оперативного отдела майор Антон Бочков, а также начальник отдела безопасности подполковник внутренней службы Сергей Мальцев. Отмечается, что в соответствии со статьями 144 и 145 УПК все материалы проверки будут переданы в Следственный комитет РФ "для принятия процессуального решения".

В ФСИН напомнили, что еще 22 сентября этого года "за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности" были направлены документы на освобождение от должности начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.

"Работа по выявлению фактов насилия в отношении осужденных ведется ФСИН России на постоянной основе, - подчеркнули в ведомстве. - Примером тому является Иркутская область, Ярославская область и другие. Все виновные в совершенных преступлениях привлекаются к ответственности по всей строгости закона".

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура поручила своим сотрудникам проверить все колонии в Саратовской области.

Вчера вечером СК возбудил первое уголовное дело по инциденту с пытками заключенных.

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