Откуда берутся "временные" сироты и почему их не становится меньше

"Детдомовские", "интернатские" - любой из нас чувствует в этих словах оттенок не жалости, а скорее недоверия, отчуждения и даже страха. Тот, кто в наши дни вырос в казенном доме, будто несет на себе клеймо неблагополучия. У большинства из них в биографии не трагическая утрата родителей, а их пороки, в том числе и неспособность любить.

Можно ли научить быть мамой? Почему так распространена практика, когда родители сами отдают детей на попечение государства? В Новосибирске ответы на эти вопросы искала всероссийская мастер-школа, организованная Фондом Тимченко. Вместе с экспертами работала и корреспондент "РГ".

Родители - не монстры!

Руководитель программы "Семья и дети" Фонда Тимченко Эльвира Гарифулина говорит, что мастер-школа проходит в Новосибирске неслучайно: здесь много сильных команд, готовых оказать поддержку мамам, папам и малышам, оказавшимся в трудной ситуации. Это бойцы с невидимым врагом, разрушающим семьи. Важная роль - у социального координатора, или куратора случая. Встретить такого куратора - большая удача. В тех регионах, где они есть, детдомовцев становится меньше.

Это сравнительно новое явление - так называемые временно размещенные в соц-учреждениях дети. Не то чтобы их раньше не было, но эту категорию не выделяли из общего числа. По заказу Фонда Тимченко в прошлом году в Москве, Новосибирской, Томской и Самарской областях провели исследование, и выяснилось, что практика, когда родители сами пишут заявление и оставляют ребенка в казенном доме, широко распространена. И таких детей меньше не становится - в последние годы их 27-28 тысяч в стране. В то время как количество не временных, а "постоянных" дитей, оставшихся без попечения родитетелей, заметно снижается: в "нулевых" их было 180 тысяч, затем 120, в 2015 году - чуть больше 60 тысяч, в 2018-м - 42, сейчас - 41 тысяча.

Что это за люди, которые по собственной воле оставляют ребенка? Не стоит рисовать портрет родителя-монстра, говорят эксперты. У алкоголиков, наркоманов и прочих глубоко неблагополучных соц-службы сами изымают детей - этот народ заявлений не пишет, им в принципе наплевать. Причины для временного расставания чаще всего другие.

Например, отец-одиночка из Томска воспитывает двоих дочерей, одна из которых с ДЦП. "Просто маленько надо отдохнуть", - говорит он. Не у каждого есть родственники, готовые взвалить на себя такую ношу хотя бы на месяц. Или мама в пандемию потеряла работу, потом нашла, но в другом городе. На время обустройства на новом месте решила оставить сына на попечение государства. Родители заболели или вынуждены ухаживать за больными родственниками, сгорел дом, подросток отбился от рук, в доме все время закипают конфликты - и таких причин для временного расставания немало.

Однако, как утверждают специалисты, в сорока-восьмидесяти процентах случаев можно обойтись без столь категоричной меры. И вот тут важен набор инструментов - "вооружение" тех самых бойцов, готовых спасать семьи. Один из них - кризисные центры, где можно укрыться от проблем, не разлучаясь с малышом.

"Тут все дети - наши"

Татьяне - 37 лет, ее малышке - почти три года. Алина прижимается к маме, та нежно гладит ее по кудряшкам. Подбегают другие малыши, и Татьяна, так же как и свою дочь, гладит их, заботливо поправляет им штанишки: "У нас тут все дети наши. Кто-то из девочек отлучился, так мы присматриваем".

Вместе с ней в холле - другие мамочки, некоторые из них с виду сами еще дети. Оказывается, так и есть. Маша ходит в школу и воспитывает сына. Областной центр социальной помощи семье и детям "Радуга" на время стал ей домом.

Эксперты мастер-школы, организованной Фондом Тимченко при участии благо-творительного фонда "Солнечный город" (Новосибирск), приехали в отделение центра "Мать и дитя" в Калининском районе. Здесь оказывают помощь беременным и матерям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кто-то, как Татьяна, остался без жилья, кого-то избивает беспробудно пьющий муж, нет денег, нет работы, нет любящих родственников. Но есть ребенок. А в центре есть кураторы случая, которые помогут женщинам пережить трудный период и не сделать главную ошибку в жизни - расстаться с ребенком даже на время.

С порога участники мастер-школы чувствуют запах только что испеченных блинов. Что может быть лучше этого в дождливое и холодное утро? На кухне хлопочут две девушки. Одна из них - социальный педагог Ксения Холодова, вторая - воспитанница центра Елена. Ей пятнадцать.

- Очень вкусно. Поделитесь рецептом? - накидываемся мы и на угощение, и на юную хозяюшку - с расспросами.

- Взять десять яиц, растопить масло, всыпать сахар... - рассказывает Лена, старательно наливая тесто в блинницу.

- Ловко у тебя получается. Тебе нравится печь блины, готовить? - интересуюсь у девушки.

- Нет, - откровенно отвечает она. - Я хотела на повара учиться, а потом попробовала и передумала. У нас дежурства назначаются - кто на кухне, кто по комнатам дежурит, а другие за детьми присматривают.

- А что тебе нравится?

- Футбол! - глаза девчушки загораются. - Но здесь не с кем играть, никто не хочет этим заниматься.

О будущем Лена не задумывается. Сыну почти два года, сама она учится в вечерней школе. Ее мама регулярно навещает дочь и внука. Девушка росла в многодетной семье, а когда забеременела, то сотрудники службы опеки подсказали, что научиться быть мамой и вести домашнее хозяйство можно в специальном центре.

Ежегодно "Радуга" становится домом для 70-140 мам с малышами до трех лет либо беременных (отделение рассчитано на семнадцать коек для мам плюс столько же - для их детей). Одним хватает пары недель или месяца, а кто-то задерживается на полгода и может остаться подольше, если ситуация не изменилась к лучшему. Но ведь так можно привыкнуть жить за счет государства? Пособия получают, за жилье платить не надо, тут и накормят, и подгузниками для малыша снабдят...

- Поэтому мы время и ограничили. По правилам, женщины могут оставаться здесь до полугода, но если не нашли жилье и работу, то максимум до достижения ребенком трехлетнего возраста. Конечно, на улицу никого не выгоняем. Если женщине по-прежнему некуда идти, подыскиваем социальную гостиницу - у нас хорошее взаимодействие с благотворительными организациями, - рассказывает директор центра "Радуга" Татьяна Кострыкина. - Пока женщина находится у нас, мы стараемся научить ее финансовой грамотности, дать навыки безопасности на кухне и при работе с компьютером и интернетом, учим обращаться со швейной машинкой.

Татьяна с Алиной в декабре будут вынуждены покинуть учреждение, в котором жили три года. Психолог Татьяна Кравченко помогла женщине справиться с постродовым кризисом, нервным срывом, вызванным трудной беременностью и конфликтом в семье, разобраться в себе.

- У меня есть работа - на кухне в одной крупной гостинице. Хотела пекарские курсы закончить - наверное, так и сделаю. Сниму квартиру. Главное, центр научил меня быть хорошей мамой для своей дочери, - говорит Татьяна.

"Временная" сирота может стать постоянной?

Омская сирота Людмила Киселева продолжает добиваться права воспитывать свою дочь Мирославу. Как писала "РГ", молодая мать временно оставила новорожденную малышку в Доме ребенка. Мирослава должна была провести там только один месяц. Однако чиновники нашли множество причин, чтобы не возвращать дочь родной матери. Вместо того чтобы помочь семье, они решили лишить Киселеву родительских прав.

Сначала представители Дома ребенка заявили, что у сироты в квартире нет холодильника, шкафа и некоторых детских вещей, зато есть долги за коммунальные услуги. Но после того как на помощь Люде пришла армия многодетных мам и устранила все недостатки, Мирослава домой так и не вернулась. Теперь чиновники настаивают на том, что Киселева не может воспитывать дочь, так как сама не здорова.

По решению суда Люду направили на принудительную психиатрическую экспертизу, результаты которой пока неизвестны. Общественники считают, что ситуация с Киселевыми станет хорошим уроком для всех родителей. Да, государство сегодня предоставляет возможность временного размещения детей в Дома ребенка - до шести месяцев, если у семьи имеются трудности. Однако в большинстве случаев домой они уже не возвращаются.

Подготовила Наталья Граф, Омск

Между тем

Свыше 65 процентов мам, поступающих в центр, - бывшие воспитанницы интернатов. Они порой не знают, как любить своего ребенка. Про таких, не получивших любви в детстве, говорят "холодная" мама". У многих образование - не более восьми-девяти классов. Самой младшей маме в "Радуге" было одиннадцать лет, самой старшей - 47. Есть те, кто жил в центре сначала с первым ребенком, потом со вторым и даже с третьим. Занятия с психологом, педагогами не всегда дают результат - привычные улица и выпивка побеждают.