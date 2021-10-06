Историки и следователи: Блокаду Ленинграда надо признать геноцидом

1 октября исполнилось 75 лет с момента окончания Нюрнбергского процесса - суда над нацистскими преступниками после окончания Второй мировой войны. Слушания по делу и вынесение обвинительного приговора заняли 316 дней, из них три дня были посвящены блокаде Ленинграда. Как отдельное преступление осада города с целью тотального уничтожения не признана до сих пор.

"Капитуляцию не принимать"

Честь открывать Нюрнбергский процесс 20 ноября 1945 года была предоставлена заместителю председателя Верховного суда СССР Ионе Никитченко. Тем самым участники - страны-союзники и Франция - признали главный вклад Советского Союза в Победу и гигантские потери нашей страны. До представления доказательств о том, что происходило в Ленинграде, дело дошло только в конце февраля 1946-го.

- Обвинение квалифицировало произошедшее как военное преступление, "бессмысленное разрушение городов", - рассказывает научный сотрудник Института российской истории РАН, член комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Дюков. - Правовая оценка уничтожения жителей Ленинграда голодом на Нюрнбергском процессе не была сформулирована.

Отчасти это объясняется скудостью представленных материалов. Несмотря на то что на процессе фигурировало более 250 тысяч письменных доказательств, в составе дела - около пяти миллионов листов бумаги, а общий вес всех материалов - около 200 тонн, относительно Ленинграда в Нюрнберге были представлены всего два официальных немецких документа, датированных августом 1941 года. Трибунал готовился спешно, далеко не все материалы были обработаны.

- Это приказ группе армий "Север", где говорится об организации невыхода мирного населения за пределы кольца: "Капитуляцию не принимать", - поясняет Александр Дюков, - и директива начальника штаба военно-морских сил Германии об уничтожении Ленинграда: "Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса".

Слова генерал-кватирмейстера немецкой армии Эдуарда Вагнера станут известны позднее: "Не подлежит сомнению, что именно Ленинград должен умереть голодной смертью". А в 1946-м в качестве официальных доказательств были представлены дневник Тани Савичевой: "Умерли все. Осталась одна Таня" и школьный дневник поэта Анатолия Молчанова: "Обстрел. Уроков не задано". Позднее Молчанов напишет: "Оглохший, в дымящейся куртке, разбивший лицо о панель, я все-таки жив, а от Юрки остался лишь только портфель". Эти доказательства вызвали сильный эмоциональный отклик на процессе, но юридически блокаду Ленинграда квалифицировали как военное преступление, а не преступление против человечности.

Не только военнопленных

Голод был "рабочим инструментом" нацистов и в наиболее бесчеловечных конструкциях нацистов - концентрационных лагерях, заключенные которых использовались и как рабочая сила, и как материал для медицинских опытов, и даже - как бы чудовищно это ни звучало - источник сырья. В материалах IV тома издания "Нюрнбергский процесс" 1959 года под общей редакцией Романа Руденко, который был главным обвинителем от СССР в Нюрнберге, есть рецептура мыла, обнаруженного союзными войсками в Данцигском анатомическом медицинском институте, указание Главного хозяйственно-административного управления СС об использовании срезанных волос - "для переработки в промышленный войлок и пряжу", акт осмотра костедробилки во Львове: способна переработать три кубометра жженой кости в час... Названия Освенцим, Бухенвальд, Дахау стали нарицательными. А между тем под Ленинградом тоже были концлагеря - в Рождествено и Выре, в Сиверской и под Гатчиной. В прошлом году на территории Лужского района нашли массовое захоронение - 134 человека. Как пояснили в следственном управлении СК России по Ленинградской области, с первых же дней оккупации на территории Луги немцы устроили пересыльно-фильтровочный лагерь "Дулаг-320" для советских военнопленных, он отличался очень жестоким режимом. Известно, что там содержались солдаты 41-го стрелкового корпуса, защищавшего Лужский оборонительный рубеж.

- Немцы намеренно выявляли и проводили расстрелы комсостава, политработников и рядовых коммунистов, представителей советской власти, - рассказали в СК. - Однако среди найденных в Луге останков - женщины и дети, то есть в лагере содержали не только военнопленных.

Подобные доказательства, что фашисты воевали с теми, кто не мог сопротивляться, находят даже спустя 80 лет с момента начала войны. Так, в Тосненском районе в прошлом году были найдены тела 15 подростков, предположительно погибших в 1941 году.

- После начала блокады учащиеся фабрично-заводского училища решили пробираться в свои деревни, - рассказывает руководитель следственного управления СК России по Ленинградской области Сергей Сазин. - Они были одеты в форменные ремесленные шинели - и этого оказалось достаточно.

А в селе Никольское Гатчинского района в ноябре 1941 года были уничтожены от 50 до 80 пациентов психиатрической больницы имени Кащенко.

- По результатам проведенной работы установлено, что к уничтожению пациентов больницы, помимо восьми осужденных за это лиц, причастны иные лица - 12 советских граждан и двое из числа немецко-фашистских захватчиков, в отношении которых предусмотренные уголовным законом решения не приняты или сведения об этом отсутствуют, - добавил глава управления.

Необходимо признать геноцидом

- Блокада мирного населения Ленинграда должна получить квалификацию как геноцид, - считает историк Александр Дюков, - в совокупности с доказательствами, что война на территории СССР велась на уничтожение.

Принятая на международном уровне, эта формулировка имела бы крайне важное значение для современной России. В Италии панихидой и военными шествиями ежегодно отмечается массовое убийство в Ардеатинских пещерах, где были расстреляны 335 человек. На подобных мероприятиях регулярно присутствуют члены Совета Европы, отмечает заместитель директора Института государства и права РАН, автор многих исследований, книг и фильмов о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском процессах Александр Звягинцев. У нас же потери во время блокады Ленинграда, по разным оценкам, составляют от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе была представлена цифра 632 253 человека, из которых только три процента погибли от бомбежек и артобстрелов, а остальные 97 процентов умерли от голода. И мир об этом практически не знает.

Как поясняет в свою очередь немецкий журналист и политолог Александр Рар, для большинства европейских стран Вторая мировая война сегодня далекая история. При этом многие немцы хотя бы поверхностно в курсе событий 1939-1945 годов и благодарны за то, что на рядовых граждан не возложили коллективную вину за преступления нацистов. А ведь уже на конференции в Тегеране были предложения разделить Германию, чтобы прекратить ее существование как отдельного государства. Затем в 1944 году, еще до окончания войны, Великобритания и США придумали "план Моргентау" - уничтожить немецкую тяжелую промышленность, превратить страну в аграрную и сократить население. Этот план в усеченном виде фактически был реализован на территориях, подконтрольных союзникам. Но вина за раздел Германии сегодня возлагается на СССР, а главным праздником стало 9 ноября - день падения Берлинской стены и объединение ее Западной и Восточной частей.

- Наши страны живут в разных реалиях, и это представляет серьезную опасность, - подчеркивает Александр Рар.

Такое искажение истории влечет за собой искажение нравственных принципов. Как следствие, становится возможной и приемлемой идеология, которая в Нюрнберге 75 лет назад однозначно была признана преступной. Ее распространению способствуют современные средства - фильмы, книги, компьютерные игры, а в индустрии развлечений западные страны гораздо продвинутее России.

- На этом воспитываются будущие поколения - и не только их собственные, - заключает Звягинцев.

Кстати

После начала Нюрнбергского процесса на территории СССР состоялось несколько "малых Нюрнбергов" в наиболее пострадавших городах - Смоленске, Брянске, Ленинграде, Великих Луках, Севастополе, Великом Новгороде. В Ленинграде судили 11 нацистов, в том числе военного коменданта Пскова Генриха Ремлингера. Он и еще семь военнопленных в январе 1946 года были публично казнены на площади Калинина, троих приговорили к значительным срокам заключения, в формулировке приговора - "каторжным работам".

Дословно

Из показаний на Нюрнбергском процессе настоятеля Никольской церкви Георгиевского (ныне Большеохтинского) кладбища Ленинграда протоиерея Николая Ломакина:

"В день родительской субботы 7 февраля 1942 года, перед началом Великого поста, я впервые после болезни пришел в храм, и открывшаяся моим глазам картина ошеломила меня. Храм был окружен грудами тел, частично даже заслонившими вход. Эти груды достигали от 30 до 100 человек. Они были не только у входа в храм, но и вокруг храма. Я был свидетелем, как люди, обессиленные голодом, желая доставить умерших к кладбищу для погребения, не могли этого сделать и сами обессиленные падали у праха почивших и тут же умирали. Эти картины мне приходилось наблюдать очень часто".