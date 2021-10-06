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06.10.2021 16:50
Рубрика: Происшествия

Затонувшее в Белом море судно найдено на глубине 10 метров

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Маломерное судно "Фаворит", которое затонуло 5 октября в районе села Кашкаранцы Терского района Мурманской области, обнаружено на глубине около 10 метров, на расстоянии одного километра от берега Белого моря. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, которое продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения судна.

Фото: СК РФ
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По данным следствия, судно вышло из порта Геленджика и направлялось в Мурманск. 5 октября оно подало сигнал бедствия, сообщив о затоплении машинного отделения. В тот день на море было сильное волнение, а ветер в порывах достигал 20 метров в секунду. Судно затонуло, а пять человек, находившихся на его борту, оказались в ледяной воде.

В результате 49-летний владелец "Фаворита" и его брат, а также 50-летний пассажир пропали без вести. Женщине 1974 года рождения и ее 21-летнему сыну удалось спастись, однако впоследствии женщина скончалась из-за переохлаждения в машине скорой помощи. 6 октября тело 50-летнего пассажира судна было найдено на берегу Кандалакшского залива.

В районе ЧП продолжают работать водолазы. Спасатели ведут поиск пропавших. Признаны потерпевшими выживший пассажир и дочь погибшей женщины, отметили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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