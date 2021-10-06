На Кубани ввели штрафы за незаконные пункты проката самокатов

Новости

В Полоцке обсудят культурно-образовательные и туристические проекты 12:30
В Петербурге один человек пострадал при взрыве газа в доме 12:26
В Москве впервые проведут акцию "День без турникетов" для детей 12:26
Доктор медицинских наук назвала простые способы не заболеть осенью 12:11
Цены на газ в Европе обвалились на 200 долларов за десять минут 12:10
Цена на газ в Европе взлетела выше 1950 долларов 12:08
Премьер Венгрии обвинил Еврокомиссию в энергокризисе ЕС 11:58
Трутнев: Арктический форум пройдет в Петербурге 11-13 апреля 11:57
Экс-замминистра Марина Ракова находится в Москве на допросе у следователя 11:42
Оперштаб: в Москве выявлено 3589 новых случаев COVID-19 11:42
ЦИК зарегистрировал девять депутатов Госдумы от "Единой России" 11:40
Nord Stream 2 заявила о соответствии "Северного потока-2" всем нормам 11:37
Миранчук может зимой покинуть "Аталанту" 11:32
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки 11:19
Российская нефть впервые за три года стоит дороже 80 долларов 11:18
Баку начал использовать пространство Армении для полетов 11:18
Первым вице-спикером Совфеда переизбран Турчак 11:17
Курганским медикам доплатят за привитых от COVID-19 пациентов 11:08
YouTube удалил каналы признанного виновным в торговле людьми певца R. Kelly 11:02
Актер Владимир Машков отказался от мандата депутата Госдумы 11:00
NYT: ЦРУ сообщило об участившихся потерях информаторов за рубежом 10:49
Минфин предложил ужесточить порядок ввоза алкоголя из стран ЕАЭС 10:48
В Минприроды назвали главные климатические риски для России 10:47
В Крыму названа причина массовой гибели птиц в заливе Сиваш 10:40
Ликсутов рассказал о разработке первого беспилотного трамвая в Москве 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
Специальный приз вручен медицинскому обозревателю "РГ" Ирине Краснопольской
06.10.2021 12:08
Рубрика: Происшествия

На Кубани ввели штрафы за незаконные пункты проката самокатов

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 229(8580)
Депутаты Законодательного собрания края внесли изменения в закон "Об административных правонарушениях", предусматривающие ответственность за несанкционированное размещение пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортинвентаря.
Пункты проката самокатов сегодня буквально заполнили главные улицы городов. Фото: Владимир Аносов/РГ Пункты проката самокатов сегодня буквально заполнили главные улицы городов. Фото: Владимир Аносов/РГ
Пункты проката самокатов сегодня буквально заполнили главные улицы городов. Фото: Владимир Аносов/РГ

Как правило, для размещения велостоянок не требуется разрешения на строительство, этим и пользуются владельцы сервисов кикшеринга (аренда самокатов), оборудуя пункты в приглянувшихся местах - на бульварах, тротуарах, возле школ и детских садов. Теперь же, согласно законопроекту, за подобное самовольство физическим лицам грозит штраф в размере 4 тысяч рублей, юридическим - до 30 тысяч рублей.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
МВД обнародовало статистику по погибшим в ДТП с электросамокатами

Как пояснили депутаты, порядок и условия размещения прокатных пунктов были определены постановлением губернатора региона еще в 2015 году, но ответственность за нарушение правил не была предусмотрена. Сейчас же с ростом популярности мобильного электротранспорта в крупных городах пешеходы все чаще стали жаловаться на ездоков, которые с ветерком рассекают по центральным улицам на чудо-технике. Причем самокаты с двигателем уже на равных соперничают с велосипедами.

- Возмущение граждан можно понять. Электросамокаты могут развивать скорость до 80 километров в час. Это уже серьезный транспорт, который становится участником дорожных происшествий. Статистика ДТП и несчастных случаев это подтверждает, - отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. - На отдельных прибрежных территориях, на набережных уже ввели ограничения на передвижения подобным транспортом. Вносимые нами изменения в краевое законодательство являются лишь первым шагом. В перспективе необходимо установить правовые рамки для таких средств передвижения. Наша цель - гармонизировать интересы пешеходов и пользователей мобильного транспорта. Решение этого и иных вопросов потребует изменений в федеральном и краевом законодательстве.

Ранее в ряде кубанских городов ввели ограничения на движение мобильного транспорта. Так, власти Сочи "сбавили" скорость электросамокатов на проезжей части до 10 километров в час, а на тротуаре ездоков обязали передвигаться со скоростью людского потока. Запретили кататься и на набережной Геленджика. В Краснодаре, где около 100 тысяч жителей активно используют альтернативный транспорт, тоже вносят коррективы в порядок движения. К примеру, крупные сервисы проката сами устанавливают скоростные ограничения - в скверах и парках самокат автоматически переходит на скорость 15 километров в час, в некоторых зонах с интенсивным или сложным движением он и вовсе останавливается.

Бедовая скорость

Статистика несчастных случаев с электросамокатами накопилась уже внушительная, и травмы фиксируются вполне серьезные - как у самих ездоков, так и у тех, с кем они сталкиваются. Вот популярный пример: 12 июня мэр Кисловодска Александр Курбатов во время езды на окраине города упал с электросамоката и получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Его немедленно доставили в больницу, где прооперировали. Но поскольку состояние 51-летнего градоначальника оставалось тяжелым, его ввели в искусственную кому и транспортировали в Москву в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко. Спидометр во время падения показывал скорость 55 километров.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Цена на газ в Европе взлетела выше 1950 долларов
Путин назвал истерикой ситуацию на энергорынках Европы
Лавров и Блинкен обсудили восстановление иранской ядерной сделки
МИД РФ: Американские сенаторы хотят закрыть свои загранучреждения в России
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
СК показал кадры с места убийства трех девушек в Оренбуржье
Верховный суд разъяснил, кто ответит за пропажу арестованного приставами имущества