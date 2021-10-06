На Кубани ввели штрафы за незаконные пункты проката самокатов

Депутаты Законодательного собрания края внесли изменения в закон "Об административных правонарушениях", предусматривающие ответственность за несанкционированное размещение пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортинвентаря.

Как правило, для размещения велостоянок не требуется разрешения на строительство, этим и пользуются владельцы сервисов кикшеринга (аренда самокатов), оборудуя пункты в приглянувшихся местах - на бульварах, тротуарах, возле школ и детских садов. Теперь же, согласно законопроекту, за подобное самовольство физическим лицам грозит штраф в размере 4 тысяч рублей, юридическим - до 30 тысяч рублей.

Как пояснили депутаты, порядок и условия размещения прокатных пунктов были определены постановлением губернатора региона еще в 2015 году, но ответственность за нарушение правил не была предусмотрена. Сейчас же с ростом популярности мобильного электротранспорта в крупных городах пешеходы все чаще стали жаловаться на ездоков, которые с ветерком рассекают по центральным улицам на чудо-технике. Причем самокаты с двигателем уже на равных соперничают с велосипедами.

- Возмущение граждан можно понять. Электросамокаты могут развивать скорость до 80 километров в час. Это уже серьезный транспорт, который становится участником дорожных происшествий. Статистика ДТП и несчастных случаев это подтверждает, - отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. - На отдельных прибрежных территориях, на набережных уже ввели ограничения на передвижения подобным транспортом. Вносимые нами изменения в краевое законодательство являются лишь первым шагом. В перспективе необходимо установить правовые рамки для таких средств передвижения. Наша цель - гармонизировать интересы пешеходов и пользователей мобильного транспорта. Решение этого и иных вопросов потребует изменений в федеральном и краевом законодательстве.

Ранее в ряде кубанских городов ввели ограничения на движение мобильного транспорта. Так, власти Сочи "сбавили" скорость электросамокатов на проезжей части до 10 километров в час, а на тротуаре ездоков обязали передвигаться со скоростью людского потока. Запретили кататься и на набережной Геленджика. В Краснодаре, где около 100 тысяч жителей активно используют альтернативный транспорт, тоже вносят коррективы в порядок движения. К примеру, крупные сервисы проката сами устанавливают скоростные ограничения - в скверах и парках самокат автоматически переходит на скорость 15 километров в час, в некоторых зонах с интенсивным или сложным движением он и вовсе останавливается.

Бедовая скорость

Статистика несчастных случаев с электросамокатами накопилась уже внушительная, и травмы фиксируются вполне серьезные - как у самих ездоков, так и у тех, с кем они сталкиваются. Вот популярный пример: 12 июня мэр Кисловодска Александр Курбатов во время езды на окраине города упал с электросамоката и получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Его немедленно доставили в больницу, где прооперировали. Но поскольку состояние 51-летнего градоначальника оставалось тяжелым, его ввели в искусственную кому и транспортировали в Москву в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко. Спидометр во время падения показывал скорость 55 километров.