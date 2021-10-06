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06.10.2021 10:14
Рубрика: Происшествия

В Сочи восстановили движение к поселку после схода оползня

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи Фото: Пресс-служба мэрии Сочи
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи

Продолжается ликвидация последствий стихии, которая обрушилась на расположенный в Лазаревском районе коттеджный поселок накануне. Работы на месте ЧП, где были повреждены 22 дома и дорога, продолжались всю ночь.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"В итоге подъезд к коттеджному поселку, где произошел оползень, восстановлен. Также высвобождено восемь автомобилей местных жителей. Оползневые процессы на участке продолжаются, поэтому наши люди и техника продолжат действовать, ситуацию контролирует городской оперативный штаб, - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. - Кроме того, продолжаются работы на трассе А-147 Джубга - Сочи, движение на поврежденных стихией участках сохраняется и идет локально в режиме реверса".

Прогнозы синоптиков благоприятны, погода позволяет сегодня работать в полном объеме.

По словам мэра, необходимо в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихии и оказать помощь жителям, чтобы люди могли скорее вернуться к привычной жизни.

"Ход работ держу на личном контроле, - продолжил он. - Команда города работала в сложнейших условиях: при подвижках грунта и плохой транспортной доступности локации. Спасатели, работники дорожных, коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций расставили световые вышки и рассредоточили силы и средства в зоне бедствия".

Всего было задействовано 22 единицы техники и использовано около 600 тонн инертных материалов для отсыпки дороги. В итоге подъезд к коттеджному поселку, где вчера ночью произошел оползень, восстановлен. Также освобождены восемь автомобилей местных жителей.

Как ранее сообщала "РГ", из-за оползня, повредивших дома, эвакуированы более 70 человек.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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