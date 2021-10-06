Тиктокеры начали скручивать болты и гайки с колес автомобилей

Представляющее угрозу для автомобилистов испытание набирает популярность в TikTok. Подростки ради развлечения откручивают болты и гайки с колес, а затем снимают видео последствий.

От челленджа с названием "Lug Nut Challenge" уже есть пострадавшие в ряде городов США, отмечает издание Carscoops. Так, в Массачусетсе водитель не справился с управлением после того, как одно из колес его авто оторвалось во время движения.

Лишь по счастливой случайности ДТП не привело к тяжким последствиям. О всплеске инцидентов с открученными колесами рассказали и в местной службе эвакуации. Особенное беспокойство вызывает тот факт, что болты нередко откручиваются возле школ - мишенью тиктокеров становятся машины родителей, приехавших за детьми.

- Подростки не понимают, что из-за их шутки люди могут получить травмы или погибнуть. Даже на невысокой скорости удержать контроль над машиной при оторвавшемся колесе очень сложно, - заявил представитель компании по буксировке автомобилей Стивен Гонневиль.

В русскоязычном сегменте TikTok отсутствуют ролики с хэштегом LugNutChallenge, подобные публикации есть только от пользователей из США, но и они показывают только последствия челленджа. В соцсети, очевидно, оперативно удаляют видео с испытаниями. Тем не менее, пока что водителям лучше быть осторожными и проверять крепеж колес автомобиля при малейших подозрениях.

Минувшим летом в TikTok был популярен схожий тренд - подростки снимали колпачки ниппелей с колес машин. В соцсети появились тысячи записей с целыми коллекциями колпачков, которыми хвастались школьники. В нескольких регионах России юные похитители попали в руки полицейских.

Представители правоохранительных органов тогда заявили, что за подобную шалость подростки с 16 лет могут быть привлечены за мелкое хищение (статья 7.27 КоАП РФ) и получить штраф не менее 1 тысячи рублей. За проступок ребенка младшего возраста ответственность несут родители. Взрослых также могут привлечь за ненадлежащее воспитание.