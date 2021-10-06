"Всегда ранен, но не лег". В УАЗе пошутили о сбое соцсетей

Маркетологи Ульяновского автозавода не остались в стороне от масштабного сбоя Facebook, Instagram, Whatsapp и ряда других онлайн-сервисов, ставшего самой обсуждаемой темой в последние дни.

В официальных аккаунтах предприятия был опубликован ироничный мем с изображением процесса загрузки соцсетей и надписью "УАЗ - всегда ранен, но никогда не сломлен".

- Мы хотим, чтобы все знали, что наши автомобили не подведут в самых трудных жизненных ситуациях, даже тогда, когда кажется, что все от Вас отвернулись, - гласит ответ администратора сообщества в ВКонтакте на один из комментариев.

А их, к слову, собралось немало. Некоторые владельцы отечественного внедорожника не преминули возможностью обратиться с жалобой, но нашлось немало и тех, кто подтвердил фразу в меме.

- За 17 лет владения машиной ни разу эвакуатором не пользовались, до места ремонта всегда доезжает своим ходом (даже когда клин коробки был в 350 км от дома, и оставалась только 4я передача), - пишет пользователь Игорь (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. "РГ").

Пользователь с ником Дина Бубнова ответила на несколько скептических высказываний других комментаторов: "Кому не нравятся уазы - не покупайте) у меня вон бегает ещё советская машина, пашет, вытаскивает из пересеченки разные иножипы, чинится на коленке в болоте при помощи проволоки и хомутов и да - я собираюсь покупать в пару к нему - ещё один уаз, только новый. Всем плюющимся могу сказать - если у вас нет уаза головного мозга - не связывайтесь, просто не справитесь". (орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. "РГ").

Впрочем, среди комментариев были и те, которые можно назвать справедливыми. Поклонники бренда посетовали на то, что разработка новых моделей находится в замороженном состоянии. Представитель компании в ответ заметил, что работа над повышением качества и внесением изменений ведется постоянно, но сделать это быстро не всегда возможно.