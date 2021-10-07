Указ губернатора Архангельской области от 6 октября 2021 года № 128-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу с 11 октября 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 6 октября 2021 г. № 128-у





Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. Пункт 24 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:

"6) обеспечить при входе посетителей в торговые центры (комплексы), торгово-развлекательные центры (комплексы) площадью более 800 кв. м проведение бесконтактного контроля температуры тела, а также недопущение в них лиц с повышенной температурой и первыми признаками респираторных заболеваний;".

2. В пункте 5:

1) в подпункте 7 слова ", и деятельности, предусмотренной подпунктом 71 настоящего пункта" исключить;

2) подпункт 71 исключить.

3. Дополнить новым пунктом 51 следующего содержания:

"51. Деятельность организаций общественного питания, организаций культуры (в том числе театров, филармоний, музеев, домов культуры), кинотеатров и кинозалов, фитнес-центров и иных спортивных залов, плавательных бассейнов, гостиниц и иных оказывающих гостиничные услуги средств размещения, салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун (далее - объекты) допускается при условии допуска посетителей, соответствующих одному или нескольким из следующих условий:

1) предъявивших действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

2) предъявивших сертификат профилактической прививки от COVID-19 (справка медицинской организации) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

3) предъявивших подлинник справки с отрицательным результатом исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции, выданной не ранее чем за три календарных дня до дня посещения объекта, указанного в абзаце первом настоящего пункта;

4) предъявивших подлинник справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

5) предъявивших подлинник справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании заседания врачебной комиссии. При предъявлении справки, предусмотренной настоящим подпунктом, сотрудником объекта проверяется указанный в справке срок действия противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). В случае истечения срока действия противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) посетитель не допускается в объект.

Сотрудники правоохранительных органов предъявляют подлинник справки, выданной по месту прохождения соответствующего вида службы, подтверждающей получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации. Справка, предусмотренная настоящим пунктом, должна иметь гербовую печать.

Иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют подлинник справки медицинской организации, подтверждающей получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах, в том числе с использованием государственной информационной системы Архангельской области "Мониторинг эпидемиологической ситуации в Архангельской области", или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Посещение объектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при предъявлении действующего QR-кода допускается после проведения сотрудниками объекта проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, и соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность.

Требования по посещению объектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет.".







