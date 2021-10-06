В Архангельской области в кафе и театрах начнут требовать QR-коды

В Архангельской области для посетителей точек общественного питания и для зрителей на массовых мероприятиях вводится требование о предъявлении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Ранее аналогичные меры были введены в Вологодской и Калининградской областях. В Петербурге QR-коды потребуются при посещении спортивных матчей, для учреждений культуры, а также для точек общепита такое требование не установлено.

Ужесточение эпидемиологических мер не стало неожиданным. Два дня назад губернатор региона Александр Цыбульский охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в Поморье как "крайне напряженную" и анонсировал введение дополнительных ограничений.