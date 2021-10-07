Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.10.2021 14:01
Рубрика: Легковые авто

Блогер разобрал бюджетный Volkswagen Tiguan и назвал минусы кроссовера

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

В "Клубный сервис" на обзор заехал Volkswagen Tiguan в комплектации Respect с 1.4 TSI, "роботом" и передним приводом. Владелец пожаловался на плохую "шумку", и ведущий Илья Свиридов рассказал, в чём проблемы у этой машины, предварительно разобрав её.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
До России добрался Volkswagen Passat Alltrack: универсал за 3,7 млн рублей

Несмотря на то, что автомобиль был куплен за 2 350 000 рублей, Tiguan не относится к премиум-сегменту, плюс комплектация Respect является начальной. Поэтому неудивителен уровень качества шумоизоляции: на полу традиционно лежит ковёр из войлока, к кузову в отдельных местах приклеены "жалкие кусочки виброизола".

Однако Свиридов отметил качество и современность щита, который разделяет салон и моторный отсек - такого не увидишь на большинстве автомобилей средней ценовой категории.

Резонанс в полостях задней части "Тигуана" попытались пресечь при помощи брусков дешёвого поролона.

Проводка смотана в жгуты при помощи редких и перекрёстных витков изоленты в отличие от японских машин, где электрика уложена в гофры.

Интересный момент заключается в герметизации швов: в начале видео демонстрируется моторный отсек, в котором швы укрыты составом неаккуратно, в то время как внутри багажника под обшивкой герметик нанесён максимально аккуратно, однородным слоем и без подтёков.

Традиционно днище обработано антикором номинально и без затрагивания полостей и частей, скрытых под пластиковыми или другими экранами.

Ранее "Клубный сервис" разобрал "одноклассника" Volkswagen Tiguan - кроссовер Toyota RAV4.

#Volkswagen