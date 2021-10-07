Блогер разобрал бюджетный Volkswagen Tiguan и назвал минусы кроссовера

В "Клубный сервис" на обзор заехал Volkswagen Tiguan в комплектации Respect с 1.4 TSI, "роботом" и передним приводом. Владелец пожаловался на плохую "шумку", и ведущий Илья Свиридов рассказал, в чём проблемы у этой машины, предварительно разобрав её.

Несмотря на то, что автомобиль был куплен за 2 350 000 рублей, Tiguan не относится к премиум-сегменту, плюс комплектация Respect является начальной. Поэтому неудивителен уровень качества шумоизоляции: на полу традиционно лежит ковёр из войлока, к кузову в отдельных местах приклеены "жалкие кусочки виброизола".

Однако Свиридов отметил качество и современность щита, который разделяет салон и моторный отсек - такого не увидишь на большинстве автомобилей средней ценовой категории.

Резонанс в полостях задней части "Тигуана" попытались пресечь при помощи брусков дешёвого поролона.

Проводка смотана в жгуты при помощи редких и перекрёстных витков изоленты в отличие от японских машин, где электрика уложена в гофры.

Интересный момент заключается в герметизации швов: в начале видео демонстрируется моторный отсек, в котором швы укрыты составом неаккуратно, в то время как внутри багажника под обшивкой герметик нанесён максимально аккуратно, однородным слоем и без подтёков.

Традиционно днище обработано антикором номинально и без затрагивания полостей и частей, скрытых под пластиковыми или другими экранами.

Ранее "Клубный сервис" разобрал "одноклассника" Volkswagen Tiguan - кроссовер Toyota RAV4.