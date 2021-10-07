Дефицит комплектующих уронил продажи Lada Granta, сборка не возобновлена

В сентябре 2021 года Lada Granta оказалась аутсайдером не только первой тройки самых продаваемых моделей, но не вошла даже в пятёрку с количеством проданных единиц модели на уровне Toyota RAV4.

В прошлом месяце дилеры реализовали 3886 автомобилей Lada Granta, что на 8602 машин меньше, чем в сентябре 2020 года. Для сравнения: тираж Hyundai Creta составил 3851 автомобиль, а Toyota RAV4 - 3416 экземпляров.

Данная ситуация объясняется просто: АвтоВАЗ с начала лета испытывает серьёзные трудности с возможностью регулярного производства из-за отсутствия необходимых компонентов. Плюс летом предприятие уходило в корпоративный отпуск, в течение которого также не осуществлялся выпуск автомобилей.

Таким образом, складские запасы истощились, а за те машины, которые есть в дилерской сети, дистрибьюторы, вынужденные также как-то выживать в условиях этого кризиса, делают серьёзную наценку за дополнительные опции. Покупатель либо соглашается, либо смотрит в сторону конкурентов, либо идёт на вторичный рынок.

Планировалось, что после очередного простоя, начавшегося 4 октября, производство Lada Granta рестартует сегодня, седьмого числа, однако руководство завода опубликовало приказ, согласно которому на тольяттинской площадке АвтоВАЗа производство Lada Granta стоит в ожидании партии комплектующих.