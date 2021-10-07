Новости

Видео, фото: Дэниел Крэйг получил именную звезду на "Аллее славы" 18:17
Вышел новый ролик фильма "Хэллоуин убивает" 17:14
Вышел трейлер DC FanDome с новыми кадрами из "Бэтмена" Мэтта Ривза 16:44
Опубликован трейлер психологической драмы "Вайолет" 16:04
О группе "Король и Шут" снимут игровой сериал 15:41

Эндрю Ллойд Уэббер купил собаку из-за провала киномюзикла "Кошки"

Новости
    07.10.2021, 17:25
Текст:   Ася Кушнарева

Композитор Эндрю Ллойд Уэббер дал интервью журналу Variety, в котором рассказал о своей реакции на провальную экранизацию его мюзикла "Кошки".

Фото: kinopoisk.ru
Элайджа Вуд: Харви Вайнштейн был прообразом орка во "Властелине колец"

73-летний импресарио, мюзиклы которого много лет с успехом шли на Бродвее, был крайне разочарован вышедшей в 2019 году киноадаптацией - настолько, что из принципа приобрел собаку.

- Я увидел это и подумал: "О, Боже, нет", - поделился он. - Впервые за 70 с лишним лет жизни я пошел и купил собаку. Так что единственный хороший итог всего этого - мой маленький щенок гаванского бишона.

Когда началась пандемия коронавируса, щенок составлял компанию своему хозяину во время самоизоляции. Композитор настолько привязался к питомцу, что даже обращался в авиакомпанию, чтобы ему позволили везти собаку в салоне самолета в качестве эмоциональной поддержки.

- Я сказал им: "Вы посмотрите, что Голливуд сделал с моим мюзиклом "Кошки". Затем пришло одобрение, - рассказал Ллойд Уэббер.

Зрители тоже встретили "Кошек" прохладно. Еще на стадии промо-материалов в соцсетях раскритиковали и графику, и костюмы, а после премьеры стало окончательно понятно, что фильм провалился. Мюзикл получил шесть наград "Золотой малины" - за худший фильм, худших актера и актрису второго плана, худшего режиссера и тому подобное.

Новости

Вышел русский трейлер "Лощины мертвецов" - клона "Обители зла" 14:36
Режиссер новых "Трансформеров" опубликовал фото с "главными героями" 14:15
Актеры из "Отчаянных домохозяек" сыграли в рождественской комедии 14:14
От последствий коронавируса умер актер Фатали Овейси 13:42
⧣ США
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер фильма "Под гипнозом" от Netflix 13:23
Вышел русский трейлер "Дома Дракона" - приквела "Игры престолов" 13:13
⧣ Соединенное Королевство
Фото: Instagram/ jasonstatham
Джейсон Стейтем опубликовал первое фото со съемок новых "Неудержимых" 11:33
Вышел русский трейлер "Сирано" с "Тирионом" из "Игры престолов" 11:19
На Netflix вышел трейлер сказочного фильма "Мальчик по имени Рождество" 10:45
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ Пикник
Видео: Вася Ложкин и группа "Пикник" выпустили музыкальный мультфильм 06.10.2021
Умерла актриса и танцовщица Чжоу Цзе 05.10.2021
Умер участник групп "Цветы" и "Круг" Михаил Файнзильберг 04.10.2021