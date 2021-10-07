Эндрю Ллойд Уэббер купил собаку из-за провала киномюзикла "Кошки"

Композитор Эндрю Ллойд Уэббер дал интервью журналу Variety, в котором рассказал о своей реакции на провальную экранизацию его мюзикла "Кошки".

73-летний импресарио, мюзиклы которого много лет с успехом шли на Бродвее, был крайне разочарован вышедшей в 2019 году киноадаптацией - настолько, что из принципа приобрел собаку.

- Я увидел это и подумал: "О, Боже, нет", - поделился он. - Впервые за 70 с лишним лет жизни я пошел и купил собаку. Так что единственный хороший итог всего этого - мой маленький щенок гаванского бишона.

Когда началась пандемия коронавируса, щенок составлял компанию своему хозяину во время самоизоляции. Композитор настолько привязался к питомцу, что даже обращался в авиакомпанию, чтобы ему позволили везти собаку в салоне самолета в качестве эмоциональной поддержки.

- Я сказал им: "Вы посмотрите, что Голливуд сделал с моим мюзиклом "Кошки". Затем пришло одобрение, - рассказал Ллойд Уэббер.

Зрители тоже встретили "Кошек" прохладно. Еще на стадии промо-материалов в соцсетях раскритиковали и графику, и костюмы, а после премьеры стало окончательно понятно, что фильм провалился. Мюзикл получил шесть наград "Золотой малины" - за худший фильм, худших актера и актрису второго плана, худшего режиссера и тому подобное.