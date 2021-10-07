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О группе "Король и Шут" снимут игровой сериал

Новости
    07.10.2021, 15:41
Текст:   Олег Усков
Фото: "КиноПоиск" Фото: "КиноПоиск"
Фото: "КиноПоиск"

Фееричная на свой лад, конечно, новость: видеосервис "КиноПоиск" покажет сериал про одну из самых остропопулярных российских поп-хоррор-панк-групп "Король и Шут" и, разумеется, ее ныне мертвого фронтмена Горшка - харизматичного Михаила Горшенёва.

Фото: wikimedia.org
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Как следует из информации, предоставленной "Кинократии" пресс-службой площадки, шоу расскажет "о становлении коллектива, перипетиях на его пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы".

"Король и Шут" - это не просто группа, это - эпоха. Эпоха сложная и драматичная, эпоха перемен и первой свободы, поражений и разочарований", - отмечается в пресс-релизе. Также отмечается, что песни коллектива "до сих пор находят отклик у людей". В связи с чем создатели хотят показать "историю людей, полную эмоций и событий", - говорит шоураннер "Яндекс.Студии" Дмитрий Нелидов.

Производством занимается компания "Лига Фильм" сопродюсера сериала Игоря "Панкера" Гудкова, снявшего три фильма-концерта КиШа - "Праздник Скоморох", "Ели мясо мужики" и "На краю".

Фото: kinopoisk.ru
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Сценарист - Дмитрий Лемешев ("Околофутбола"), режиссер - Рустам Мосафир ("Шаман", "Скиф", ситком с Бульдогом Харламовым "Гусар"). Оператор - Никита Рождественский, снимавший "Красного призрака" и "Обитель".

Одним из продюсеров сериала выступит "вокалист и идеолог группы, а также автор текстов и музыки" Андрей "Князь" Князев, рассказавший: когда к нему с этой идеей пришел Гудков, он сразу согласился, "ведь Панкер - это тот, кому мы с Михой всегда доверяли в подобных вопросах".

Свое согласие дали и родственники Горшенёва - вдова артиста Ольга, его мама Татьяна Ивановна и брат Алексей (экс-фронтмен "Кукрыниксов").

Фото: kinopoisk.ru
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В настоящее время проводится кастинг. Релиз запланирован на следующий год.

Группа КиШ была создана в Ленинграде в 1988-м. Ранние записи датированы следующим годом. Первый студийный альбом вышел в 1996-м.

Горшенёв был найден мертвым в своем доме под Санкт-Петербургом в июле 2013-го - менее чем за месяц до 40-летия. Как показало вскрытие, причиной смерти стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и наркотического вещества.

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