Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
07.10.2021,  
15:59
Текст:  Алексей Брусилов

Особенности конструкции модернизированного Т-64БМ2 показали на видео

Украинский модернизированный Т-64БМ2 считается в настоящее время самой совершенной серийной версией из всего семейства этих выпускавшихся в Харькове танков. Об особенностях его конструкции рассказал украинский танкист, разместивший на своем канале в Youtube видеоролик.

Главной особенностью данного "шестьдесят четвертого" стал 1000-сильный двигатель 6ТД-1, ранее уже применявшийся на Т-80УД.

Его установка улучшила характеристики подвижности, но вынудила конструкторов из-за увеличившейся высоты кормы приподнять башню. В корпус пришлось вваривать специальное кольцо, поэтому для защиты погона применили барбет.

На башне и корпусе для повышения стойкости от снарядов появились дополнительные бронированные плиты. Несколько по-иному, чем на БМ "Булат", разместили встроенную динамическую защиту. Пусковые установки 81-мм дымовых гранат "Туча" сделали разнесенными.

Вместо прицела 1Г42 применили не самый новый 1Г46, причем датчик ветра остался старым.

Фото: Samer Kassis / wikimedia.org
Американские танки превращали в зенитные самоходки с помощью ЗПУ-4

Ничего не было сказано о ночном прицеле, наверняка, в лучшем случае установлен инфракрасный прибор, аналогичный тому, что уже имеется на упомянутом выше БМ "Булат". Он способен обнаруживать объекты в пассивном режиме на дальности не более 1400 метров, поэтому значительно уступает современным тепловизорам.

Сообщается, о применении новых средств связи. Для удобства при движении назад механик-водитель получил размещенную в корме видеокамеру.

Известно, что в настоящее время ВСУ получили 13 таких танков, которые были задействованы во время военного парада в Киеве.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Пресс-служба ЮВО
Российские военные впервые разминировали "умный дом" 09:45
Российская Царь-пушка возглавила десятку орудий-рекордсменов 04.10.2021
Первый пуск "Циркона" с подводной лодки сняли на видео 04.10.2021
Украина
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Истребители СФ отработают посадку на "сухопутный авианосец" 06.10.2021
Американские катера Mk VI станут тяжелым бременем для ВМС Украины 04.10.2021
Программа замены парка армейских УАЗов сорвалась на Украине 28.09.2021
танки
Танковые асы: Кукаркин и Лавриненко удивили немцев 80 лет назад 06.10.2021
Радиоуправляемую мишень в виде танка М1 Abrams показали в Китае 29.09.2021