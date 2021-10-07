Отделение посольства Беларуси открылось во Владивостоке

Во Владивостоке торжественно открыли отделение посольства Республики Беларусь, сообщает ТАСС.

Учреждение переехало из Хабаровска в Приморье после того, как Владивосток получил статус столицы Дальневосточного федерального округа.

В церемонии открытия отделения приняли участие губернатор Олег Кожемяко, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

- Мы приняли решение перенести отделение посольства из Хабаровска сюда, потому что понятно было, что акцент смещен в развитии Дальневосточного федерального округа. Мы - страна с открытой экономикой, должны уметь 70 процентов своего ВВП продвигать в разных странах. Россия для нас всегда была, есть и будет основным партнером во всех отношениях, - отметил Семашко.

Напомним, что в эти дни в Приморье проходят Дни Республики Беларусь. В пятницу состоятся бизнес-форум и заседание рабочей группы по сотрудничеству между территориями. Делегации обеих сторон обменяются опытом и договорятся о реализации новых совместных проектов на территории Приморья и Беларуси.