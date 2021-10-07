В Екатеринбурге прошла премьера балетов на музыку Десятникова

Премьера вечера балетов на музыку Леонида Десятникова L.A.D. прошла на сцене театра "Урал Опера Балет". Идея балетного оммажа Леониду Десятникову возникла у продюсеров Екатерины Барер и Александра Сергеева несколько лет назад. Театральность этой музыки воплотили в сценическое действо хореографы, с которыми ассоциируется не только сегодняшний, но и завтрашний день отечественного балета: петербуржец Максим Петров, работающий в Московском театре Станиславского и Немировича-Данченко, выпускник Вагановской академии Максим Севагин, живущий в Вене москвич Андрей Кайдановский и Вячеслав Самодуров, лидер "Урал Балета". Их взаимоотношения с музыкой, хореографией, временем составили сюжет L.A.D.

Под руководством музыкального руководителя программы Алексея Гориболя среди опусов Десятникова были выбраны не те, что написаны специально для балетной сцены. Максим Петров, этим летом впечатливший цельным решением вечера Стравинского в Мариинском театре, собрал свой 17-минутный спектакль из "Вариаций на обретение жилища", музыки к кинофильму "Подмосковные вечера" и вальса "В честь Диккенса". Ирония и тепло этой музыки повели его в мир чеховских пьес, тихих прощаний и уходов.

Строгие линии хореографии Петрова, спокойная рациональность его композиций, казалось, должны идеально совпасть с душевным строем Десятникова. Но пространство "Трех тихих пьес" оказалось завалено очаровательными детскими игрушками, тела артистов почти пропали в развевающихся белых одеждах (художник Мария Трегубова), и в этих деталях утонул замысел постановщика, несмотря на эффектные соло Елены Воробьевой, Мики Нисигути, Андрея Арсеньева, Фидана Даминева.

К балету Петрова в программе без антракта присоединили постановку Максима Севагина, тоже работающего в технике и эстетике классического танца. Его "Безупречная ошибка" на музыку пьесы "Как старый шарманщик…" - квартет двух танцовщиков и двух танцовщиц, контраст которых становится стержнем спектакля и превращает его в поединок двух способов существования. Это было подчеркнуто виртуозными Екатериной Малкович с Арсентием Лазаревым и непредсказуемыми Рафаэлой Морел и Иваном Суродеевым. Второй квартет танцовщиков (Екатерина Кузнецова и Евгений Балобанов, Рафаэла Морел, Лука Дризанг) внутренний конфликт сгладил, тем интереснее оказалось следить за сменой ритмов и необычной кардиограммой танцевальных комбинаций и предвкушать предстоящую через несколько недель премьеру первой большой постановки Севагина - "Ромео и Джульетту" в его родном театре.

Андрей Кайдановский со шлягерными "Эскизами к Закату", декларированной театральностью стиля, отличающей его от других участников проекта, и стабильно идущей вверх международной карьерой был, вероятно, назначен на роль гвоздя программы - "Праздник уходящих" стал центральной частью вечера. И он предложил эффектный сюжетный спектакль, парадоксальный и эксцентричный. Но этой цирковой истории с любовью, кровью, скандалами, интригами, расследованиями и двумя похоронами не хватило, с одной стороны, эстетической безупречности (работу хореографа поддерживала собственная команда - сценограф Татьяна Вьюшинская и художник по костюмам Мелани Фрост), с другой - многослойности, нелинейности, к которым взывает музыка Десятникова.

То, что ей сегодня в России, вероятно, нет равных в воплощении танцевальных замыслов любой сложности, продемонстрировал финальный балет программы, который был отдан Вячеславу Самодурову. Сам выбор музыки для постановки выглядел вызовом - кантата для тенора, мужского хора и инструментального ансамбля на стихи Державина "Дар". Дар хореографа Самодурова, легкий, точный, саркастичный, кажется противоположностью усложненного, старомодного, свинцово-весомого языка Державина и масштабного кантатного стиля. Но вызов, который умеет устроить сам себе Самодуров, обычно и ведет его к нетривиальным решениям.

На этот раз он расчистил пространство от всяких элементов декора, отказался от черно-белой гаммы, в которой почти полностью выдержан вечер, одел танцовщиков в телесное трико, а танец рассредоточил между сценой и видео (видеохудожник Павел Ахметов). С имперской уверенностью матушки Екатерины Алексеевны хореограф превратил державинское слово в чистый орнамент, выведя на авансцену в начале действия мужской хор Уральской консерватории (хормейстер Владимир Завадский), а сам выбрал себе в союзники только музыку.

Кажется, его интересовала каждая "зазубринка" этой партитуры, ее необычный склад и ритмы, которым он искал хореографические эквиваленты. При этом Самодуров, известный как бескомпромиссный классик, на этот раз сделал заступы на сопредельные танцевальные территории, внедрив в свой безупречный академический лексикон приемы более свободного танца. Их точно артикулировали Елена Воробьева и Александр Меркушев, Анна Домке и Иван Сидельников, Мария Михеева и Андрей Арсеньев, улавливающие пожелания своего хореографа на каком-то клеточном уровне.

Такой же уровень взаимодействия в проекте демонстрировали музыканты, хотя Алексей Гориболь на этот раз не стал привозить столичные команды, а выбрал местных солистов - с ним выступили Темирлан Абедчанов (виолончель), Михаил Калупин (скрипка), Яна Морева (флейта) и другие.

Справка "РГ"

Постановка инициирована агентством JokerLab. В дальнейшем L.A.D. планирует существовать в гастрольном режиме, и ближайшая встреча с ним возможна в ноябре на фестивале "Дягилев. P.S." в Петербурге.