В Курганской области не вышла Альменевская районная газета

Сегодня подписчики Альменевского района не получили очередной номер газеты "Трибуна". Как сообщила "РГ" ответственный секретарь издания Альфия Магасумова, ее просто некому делать: прежние сотрудники уволились, а желающих пойти работать в редакцию нет.

Последний номер "Трибуны" вышел в свет 30 сентября. Открывается он прощальной статьей редактора, теперь уже бывшего, Людмилы Зулкарнаевой, которая откровенно признается, что у нее больше нет сил решать бесконечные проблемы издания, поэтому она уходит.

Как говорится в статье, в районке за последнее время произошли существенные изменения. Тому способствовали перестановки в правительстве области и их отношение к газетам, а также коронавирус и общая тенденция развития общества и приоритетов.

Повлияла также реорганизация СМИ. Если раньше районная газета была самостоятельная, то с 1 июня все "районки", подведомственные области, слили в один холдинг с подчинением издательскому дому "Новый мир" (Курган), газеты стали ее филиалами. Редакция теперь не может сама распоряжаться даже теми скромными деньгами, которые она зарабатывала на рекламе.

Реорганизация негативно отразилась и на творческом процессе. Не выдержав давления, из редакции ушли опытные авторитетные журналисты. Заменить их оказалось некем.

- Сейчас я осталась в редакции одна, - рассказала "РГ" Альфия Магасумова. - Я хочу работать, но, как говорится, один в поле не воин. Что будет дальше с нашей газетой, ни от холдинга, ни от Департамента информационной и внутренней политики мы пока не услышали. И ничего пока не можем сказать на этот счет своим подписчикам, которые сегодня пришли за очередным номером.

Напомним, это уже вторая районная газета, которая оказалась на грани закрытия. Как писала "РГ", в октябре прошлого года прекратила существование старейшая газета Варгашинского района ("Маяк" погас. "Российская газета - Неделя" от 27 октября 2020 года).

Остановить процесс слияния и сохранить районные газеты пытался Курганский союз журналистов совместно с Союзом журналистов России. По этому поводу было проведено несколько встреч с властями. Журналисты убеждали инициаторов создания медиа-холдинга, что реформа не подготовлена, не надо спешить. Но, все что удалось, это перенести реорганизацию с 1 апреля на 1 июня. "РГ" об этом писала 16 февраля в статье "Рано списывать в тираж". ("Российская газета-"Неделя" от 16.02.2021 года).

Как будут развиваться события дальше с Альменевской районной газетой, пока узнать не удалось: и.о. генерального директора Издательского дома Александр Скорбенко на звонки корреспондента "РГ" и сообщение в соцсети пока не ответил.

Кстати, в этом году "Трибуне" исполнилось 80 лет.