Женевский автосалон-2021 отменен

Женевский международный автосалон - крупнейшее выставочное мероприятие в Швейцарии - в этом году не состоится. Такое решение организаторы приняли из-за пандемии коронавируса и сложностей в мировом автопроме.

Официальное заявление опубликовано на сайте автосалона. Большинство потенциальных участников мероприятия высказались за то, чтобы перенести автосалон на будущий год.

"Автомобильная отрасль в настоящее время переживает трудный период, и участникам мероприятия нужно время на то, чтобы оправиться от последствий пандемии. Сейчас нет уверенности в том, что нынешняя ситуация с заболеваемостью позволит организовать мероприятие, где соберутся более 600 тысяч посетителей и более 10 тысяч журналистов", - говорится в документе.

Отмена автосалона в прошлом году, пояснили организаторы, обернулась убытками в размере порядка 11 миллионов швейцарских франков. Они обратились за финансовой поддержкой к местным властям, те согласовали выделение кредитных средств. Однако займ так и не был выдан.

Ранее сообщалось о том, что организаторы автосалона договорились о проведении выставки в Катаре. Автосалон может состояться осенью будущего года.