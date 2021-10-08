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08.10.2021 10:01
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ готов приступить к ликвидации дефицита Lada Granta

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В настоящее время на АвтоВАЗе задействованы в производстве автомобилей только две линии, на которых выпускаются внедорожники Lada Niva Legend и Niva Travel, а также B0.

Фото: www.vk.com/ladanivadoc
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СКП Kalina, собирающее Lada Granta, работу вопреки надеждам не возобновило из-за отсутствия комплектующих. Есть вероятность, что завод будет бесперебойно работать всю следующую неделю.

"Всем подразделениям АвтоВАЗа объявлена "готовность номер один". Ожидается, что, начиная с пятницы, 8 октября, и всю следующую неделю они будут работать в штатном режиме", - пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ". Есть вероятность, что работа будет осуществляться без введения режима простоя с 11 по 15 октября.

Напомним, по итогам сентября Lada Granta не вошла даже в пятёрку самых продаваемых моделей на российском рынке, хотя обычно возглавляла этот хит-парад. Дилеры реализовали 3886 автомобилей, что на 8602 единицы меньше, чем в сентябре прошлого года. На объёмах реализации сказался дефицит автомобилей в шоу-румах и длительные сроки ожидания машин под заказ, нередко сопровождающийся увеличением цены за счёт установки дилерских "допов".

#Lada