Богатый брат Toyota Land Cruiser готов к дебюту. Первый тизер Lexus LX 600

Спустя несколько месяцев после премьеры нового Toyota Land Cruiser 300 на подиум готов выйти его люкс-вариант - Lexus LX 600. Под этим именем новая генерация внедорожника будет продаваться на рынке.

Этот индекс Lexus зарегистрировал в США и нескольких других странах ещё два года назад. И уже тогда было понятно, что новинка поедет на шестицилиндровых моторах, отправив в отставку атмосферный V8. То есть сценарий аналогичный LC 300, который взамен бензиновой "восьмёрки" получил твин-турбо V6 3.5 литра мощностью 415 л.с. Также LX 600, вероятно, предложат с дизелем 3.3 литра, который на "Крузаке" выдаёт около 300 л.с. Коробка передач - 10-ступенчатый "автомат".

Тизер демонстрирует форму и начинку задних LED-фонарей. Они лишились взмывающих краёв и стали прямыми. Между ними установлена световая планка, визуально увеличивающая "корму" в ширину, под планкой расположена надпись - название бренда, пришедшее на смену логотипу.

Премьера Lexus LX 600 состоится 14 октября 2021 года в ОАЭ и Саудовской Аравии, а также в России.