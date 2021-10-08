Не для того же родились мы,

Чтоб как пустой растаять звук.

Пускай прочтет хотя бы письма

Не говоривший с нами внук.

Александр Свистунов, харбинец 1930-х годов

В нынешнем году сотни российских школ вновь подписались на наш журнал. "Родина" давно стала дополнительным и незаменимым учебным пособием для учителей истории и литературы. Мы продолжаем публикации рубрики "Открытый урок", где даем слово лучшим российским педагогам и мыслителям прошлого и настоящего.

Тема номера, приуроченная к Всемирному дню почты, определила выбор преподавателя - Дмитрия Сергеевича Лихачева. Его письма друзьям и всем нам - о самом главном...

Размышления выдающегося ученого и гражданина обращены к каждому из нас

Дмитрий Сергеевич Лихачев - выдающийся историк культуры и филолог, основоположник культурологии, автор без малого полутора тысяч научных и публицистических трудов, безусловный моральный авторитет непростой эпохи перестройки, был убежден, что главная цель школы - "прививка нравственности", воспитание через приобщение к культуре и истории родного края и всего человечества.

В 1985 году вышли и сразу стали бестселлером его "Письма о добром и прекрасном" - отеческие наставления пожилого мыслителя юношеству. Дмитрий Сергеевич неслучайно избрал для своих бесед с читателем форму писем: "В читателях моих писем я представляю себе друзей. Письма к друзьям позволяют мне писать просто".

Просто о главном - о смысле жизни, о добре и зле, о духовных ценностях, о памяти и культуре, обо всем, что делает человека человеком. Мы убеждены, что "Письма" Лихачева очень важно прочитать (или перечитать) преподавателям, школьникам, родителям.

Публикуется с сокращениями, подзаголовки расставлены редакцией.

О любви

Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю свою страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться и надо любить в человеке человека. Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом - любовь к своей стране, во втором - ненависть ко всем другим.

О заботе

Забота скрепляет отношения между людьми. Скрепляет семью, скрепляет дружбу, скрепляет односельчан, жителей одного города, одной страны... За заботу о себе дети платят заботой о стариках-родителях, когда они уже ничем не могут отплатить за заботу детей. И эта забота о стариках, а потом и о памяти скончавшихся родителей как бы сливается с заботой об исторической памяти семьи и родины в целом.

"Память и знание прошлого наполняют мир..."

О духовной культуре

Ты совершенно прав, любя старые здания, старые вещи - все то, что сопутствовало человеку в прошлом и сопутствует ему в его теперешней жизни. Все это не только вошло в сознание человека, но само как бы что-то восприняло от людей. Казалось бы, вещи материальны, а они стали частью нашей духовной культуры, слились с нашим внутренним миром, который условно можно было бы назвать нашей "душой". Ведь мы говорим "от всей души", или "мне это нужно для души", или "сделано с душой". Вот так!

Все, что сделано с душой, идет от души, нужно нам для души, - это и есть "духовная культура". Чем больше человек окружен этой духовной культурой, погружен в нее, тем он счастливее, тем ему интереснее жить, жизнь приобретает для него содержательность. А в чисто формальном отношении к работе, к учению, к товарищам и знакомым, к музыке, к искусству нет этой "духовной культуры". Это и есть "бездуховность" - жизнь механизма, ничего не чувствующего, неспособного любить, жертвовать собой, иметь нравственные и эстетические идеалы.

О живой истории

Память и знание прошлого наполняют мир, делают его интересным, значительным, одухотворенным. Если вы не видите за окружающим вас миром его прошлого, он для вас пуст. Вам скучно, вам тоскливо, и вы в конечном счете одиноки, ибо и товарищи для вас - товарищи по-настоящему, когда вас связывает с ними какое-то общее прошлое: окончили ли школу, институт, либо работали вместе, а старики помнят с особенной нежностью тех, с кем воевали, пережили какие-то трудности. Пусть дома, мимо которых мы ходим, пусть города и села, в которых мы живем, пусть даже завод, на котором мы работаем, или корабли, на которых мы плаваем, - будут для нас живыми, то есть имеющими прошлое! Жизнь - это не одномоментность существования.

О памяти

Память - преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее нравственное значение памяти. Совесть - это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершенного. Вот почему так важно воспитываться в моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной. Семейные фотографии - это одно из важнейших "наглядных пособий" морального воспитания детей да и взрослых. Уважение к труду наших предков, к их трудовым традициям, к их орудиям труда, к их обычаям, к их песням и развлечениям. Память - наше богатство.

О памятниках

Мы не должны возлагать полную ответственность за небрежение к прошлому на других или просто надеяться, что сохранением культуры прошлого занимаются специальные государственные и общественные организации и "это их дело", не наше. Каждый обязан принимать посильное участие в сохранении культуры. Ответственны за все мы с вами, а не кто-то другой, и в наших силах не быть равнодушными к нашему прошлому. Оно наше, в нашем общем владении.

Памятники культуры принадлежат народу, и не одному только нашему поколению. Мы несем за них ответственность перед нашими потомками. С нас будет большой спрос и через сто, и через двести лет. Исторические города населяют не только те, кто в них сейчас живет. Их населяют великие люди прошлого, память о которых не может умереть. Надо хранить наше прошлое: оно имеет самое действенное воспитательное значение. Оно воспитывает чувство ответственности перед Родиной.

Дорога к храму начинается в детстве.

О школьных уроках

Самое главное - в программах по преподаванию истории в средней школе необходимо предусмотреть уроки по местной истории.

Любовь к своей Родине - это не нечто отвлеченное; это - и любовь к своему городу, к своей местности, к памятникам ее культуры, гордость своей историей. Вот почему преподавание истории в школе должно быть конкретным - на памятниках истории, культуры, революционного прошлого своей местности. К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать - воспитывать любовь к родным местам, воспитывать духовную оседлость. А для всего этого необходимо развивать науку культурной экологии. Не только природная среда, но и культурная среда, среда памятников культуры и ее воздействие на человека должны подвергаться тщательному научному изучению.

Не будет корней в родной местности, в родной стране - будет много людей, похожих на степное растение перекати-поле.