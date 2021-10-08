Лига безопасного интернета просит СК проверить песни девяти исполнителей

В правоохранительные органы поступила просьба проверить некоторые музыкальные композиции, обнаруженные в плейлисте молодых людей, которые были задержаны за нападения на учебные заведения. Обнаружили подозрительные песни эксперты Лиги безопасного интернета. По словам директора этой организации, Екатерины Мизулиной, обращение направлено в МВД России и Следственный комитет РФ.

По словам Мизулиной, эксперты попросили проверить песни девяти популярных среди детей и подростков исполнителей на пропаганду терроризма. "Мы обнаружили на страницах в соцсетях подростков, нападавших на различные учебные заведения, список музыкальных композиций с призывами к насилию, терроризму. Такие песни возбуждают ненависть и вражду, а также вовлекают детей в преступную деятельность", - рассказала Мизулина.

В обращении в правоохранительные органы указывается, что обнаруженные песни были в плейлистах всех нападавших, поэтому они явно представляют повышенную общественную опасность. В Лиге считают, что такие музыкальные композиции "оказывают на сознание и поведение подростков деструктивное криминогенное влияние".

"Наши эксперты считают, что распространение подобных музыкальных произведений должно быть ограничено на территории России", - цитирует ТАСС директора Лиги безопасного интернета.

Напомним, ранее эксперты Лиги безопасного интернета обнаружили признаки наркотического преступления (пропаганда наркотиков) в одной из песен рэпера Моргенштерна и в двух интервью, взятых видеоблогером Юрием Дудем.