На родине автогиганта проходит встреча городов-побратимов Беларуси и России

На родине самых мощных карьерных тяжеловесов с мировой эмблемой БелАЗа стартовала 8 октября встреча городов-побратимов Союзного государства. Приветствуя на гостеприимной белорусской земле участников десятого форума, президент Александр Лукашенко подчеркнул в своем поздравительном адресе, что эти встречи являются "неотъемлемой частью сотрудничества между регионами Республики Беларусь и Российской Федерации".

Побратимское движение, констатировал глава государства, вносит неоценимый вклад в укрепление торгово-экономических связей, способствует реализации совместных бизнес-проектов и обмену опытом между научными центрами и образовательными учреждениями, способствует развитию социальной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест.

Председатель правления Белорусской общественной организации "Породненные города" Борис Батура уточнил в интервью БЕЛТА, что тема юбилейной встречи - "Побратимство как важный потенциал укрепления Союзного государства Беларуси и России и единства народов".

В режиме откровенного диалога, по его словам, партнеры обсудят состояние и перспективы взаимодействия во многих сферах, в первую очередь в экономической и социальной. Кроме того, в программе работы делегаций двух братских стран предусмотрено пленарное заседание и работа по секциям, а также посещение предприятий и организаций Жодино, в том числе гиганта автостроения - управляющей компании "БЕЛАЗ-Холдинг".

А в центре национального автопрома состоится митинг, посвященный Году народного единства, будет дан старт легкоатлетическому марафону и автопробегу "Эстафета единства".

Побратимское движение Беларуси и России, подчеркнул Батура, имеет не только богатую историю, но и хорошие результаты. Делегаты поделятся опытом экономического сотрудничества, развития связей в социальной, культурной и образовательной сферах, а партнерские пары представят наиболее интересные совместные проекты.

Президент Беларуси, в свою очередь, выразил уверенность в том, что "успешное проведение нынешней встречи будет содействовать эффективному расширению прямых контактов по линии органов власти, деловых, научных и творческих кругов, а также выработке конкретных решений, направленных на поступательное развитие всего комплекса отношений между городами и регионами наших братских стран".

Предыдущая встреча городов-побратимов, напоминает агентство, состоялась в марте 2017 года в Могилеве.