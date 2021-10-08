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08.10.2021 16:20
Рубрика: Нефть и газ

На ЦКАД построят газозаправочные станции

Текст: Евгений Гайва
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Газозаправочную инфраструктуру будут развивать вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и международного транспортного маршрута "Европа-Западный Китай" на территории Московской агломерации. Об этом сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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План по развитию газозаправочной инфраструктуры подписали "Автодор" и ООО "Газпром Газомоторное топливо" на площадке десятого Петербургского международного газового форума.

В 2015 году стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Развитие газозаправочной инфраструктуры, будет способствовать созданию комфортных условий для потребителей газомоторного топлива, отметили в "Автодоре".

Председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко осмотрел экспозицию выставки, проходящей в рамках форума, и обратил внимание на представленные модели электрического беспилотного транспорта и строительной техники на газомоторном топливе.

Как сообщили ранее в Минэнерго, потребление газомоторного топлива в России в 2021 году вырастет на 25-30%. В Министерстве будет создан Единый центр координации работы по развитию инфраструктуры для газомоторного топлива, отметил глава ведомства Николай Шульгинов на площадке форума.