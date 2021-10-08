Песков назвал подонками избивших молодого человека в метро

Национальность избивших молодого человека в метро не имеет значения, это подонки и хулиганы, убежден пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, 4 октября в вагоне между станциями "Измайловская" и "Первомайской" трое мужчин, уроженцы Дагестана, жестоко избили 25-летнего пассажира, который заступился за девушку.

"Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах. Не важно, какой они национальности", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, не почувствовали ли в Кремле усиления межнациональной напряженности в этой связи. "Отрадно, что они были быстро задержаны и выполняются все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее", - заметил он.

"Давайте не предвосхищать судебных решений, это не наша компетенция, но то, что речь идет о подонках - это однозначно", - заявил Песков. "К сожалению, подонки самых разных национальностей, и это не имеет отношения к национальности", - заключил он.