Топ-менеджер девелопера "Самолет" арестован по делу о хищении 100 млн рублей

Новости

Вице-премьер Оверчук встретился с президентом Туркменистана 18:37
Московский планетарий откроется после ремонта 18:35
В правительстве назвали заслуженной Нобелевскую премию Муратова 18:10
Кабмин упрощает бизнесу навигацию в обязательных требованиях законодательства 18:10
Обозреватель "РГ" выступил в РАНХиГС 17:51
Стивен Найт назвал дату выхода шестого сезона "Острых козырьков" 17:51
Мишина и Галлямов стали победителями Finlandia Trophy 17:38
Лукашенко предостерег от роста цен на социально значимые товары 17:34
Московские дороги и тротуары 9 октября промоют со специальным шампунем 17:24
Пакистанский спецназ познакомился с нашим оружием и вел огонь из БТР-82А 17:16
В Петербурге допустили введение ограничений для пожилых из-за COVID-19 16:59
В Москве открыли мемориальную доску Юрию Никулину 16:57
ГК "ПИК" оценила сумму ущерба от действий Лефеля в 100 млн рублей 16:53
Белорусы стали призерами конкурса молодых международников СНГ 16:52
Google грозит еще один штраф на восемь миллионов рублей 16:49
Медведев: Вакцинация от коронавируса идет недостаточными темпами 16:48
Первые поезда пойдут по восточной ветке БАМа до конца этого года 16:22
На ЦКАД построят газозаправочные станции 16:20
ВОЗ назвала ситуацию с психическим здоровьем "мировым провалом" 16:12
Медведчуку предъявят новые обвинения 11 октября 16:06
Минкультуры Чечни возглавила 22-летняя дочь Рамзана Кадырова 15:58
Вице-премьер Григоренко: Мероприятия нацпроектов 2021 года исполнены на 87% 15:55
Полиция Киева: Депутат Поляков мог быть отравлен 15:52
Шойгу: Госпиталь в городе Мирный построят до конца 2023 года 15:35
Власти Черногории уведомили посольство РФ о задержании Исмаилова и Чуяна 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 18:42
Рубрика: Происшествия

Топ-менеджер девелопера "Самолет" арестован по делу о хищении 100 млн рублей

Текст: Иван Петров
Директор по развитию регионов ПАО "СК "Самолет" Александр Лефель отправлен в СИЗО на срок, как минимум до 7 декабря текущего года. Топ-менеджер строительной компании проходит по делу об особо крупном мошенничестве. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Лефеля, заключив его под стражу на срок до 7 декабря", - сообщили в пятницу в Тверском районном суде.
Фото: facebook.com / Александр Лефель Фото: facebook.com / Александр Лефель
Фото: facebook.com / Александр Лефель

По данным, поступившим в суд от следствия, Лефель обвиняется в хищении денежных средств в период его работы в другой стройкомпании - ПАО "ПИК СЗ". Дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Подследственному грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба Тверского суда/РИА Новости
Экс-замминистра Марина Ракова отправлена в СИЗО до 6 декабря

Ранее в пресс-службе ПИК сообщили, что стройкомпания сама обратилась в правоохранительные органы. Это произошло после того, как служба безопасности компании выявила факты злоупотреблений со стороны Лефеля в 2017-2018 годах. Хищения обнаружены при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядной организацией. Речь идёт о строительстве крупного жилого комплекса в Санкт-Петербурге. Отмечается, что девелопер выявил "факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных от дольщиков на стадии нулевого цикла". Предварительно подсчитанная сумма ущерба, по данным ПИК, составила 100 млн рублей.

Стоит отметить, что "ПИК" в настоящий момент является лидером на строительном рынке России. Группа компаний "Самолет" - активно развивающийся девелопер, входит в первую десятку по объемам строящегося жилья.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Тверской суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов владельца Bellingcat
Путин потребовал уменьшить смертность в ДТП
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине
В Крыму ввели новые антиковидные ограничения
В Минздраве объяснили, как действуют вакцины от COVID-19 на пожилых
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой