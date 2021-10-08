Топ-менеджер девелопера "Самолет" арестован по делу о хищении 100 млн рублей

По данным, поступившим в суд от следствия, Лефель обвиняется в хищении денежных средств в период его работы в другой стройкомпании - ПАО "ПИК СЗ". Дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Подследственному грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в пресс-службе ПИК сообщили, что стройкомпания сама обратилась в правоохранительные органы. Это произошло после того, как служба безопасности компании выявила факты злоупотреблений со стороны Лефеля в 2017-2018 годах. Хищения обнаружены при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядной организацией. Речь идёт о строительстве крупного жилого комплекса в Санкт-Петербурге. Отмечается, что девелопер выявил "факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных от дольщиков на стадии нулевого цикла". Предварительно подсчитанная сумма ущерба, по данным ПИК, составила 100 млн рублей.

Стоит отметить, что "ПИК" в настоящий момент является лидером на строительном рынке России. Группа компаний "Самолет" - активно развивающийся девелопер, входит в первую десятку по объемам строящегося жилья.