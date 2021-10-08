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Рубрика: Происшествия

Адвокат обжаловал арест обвиняемого во взятке экс-мэра Владивостока

Текст: Ольга Журман

Защитник бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, которого обвиняют в получении крупной взятки, обжаловал его арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Фрунзенского районного суда.

На Камчатке обвиняемому в убийстве экс-депутату продлили арест

Жалобу должен рассмотреть Приморский краевой суд, дату заседания пока не объявили.

Напомним, что три дня назад Фрунзенский суд по ходатайству следствия избрал Гуменюку меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В судебном заседании он виду не признал.

Следователи полагают, что с 2019-го по 2021 год Гуменюк регулярно получал от руководства муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников взятки - всего свыше 19,5 миллиона рублей. За деньги экс-мэр оказывал покровительство в сфере похоронных услуг.

Олег Гуменюк подал в отставку в мае этого года по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.

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