Адвокат обжаловал арест обвиняемого во взятке экс-мэра Владивостока

Защитник бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, которого обвиняют в получении крупной взятки, обжаловал его арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Фрунзенского районного суда.

Жалобу должен рассмотреть Приморский краевой суд, дату заседания пока не объявили.

Напомним, что три дня назад Фрунзенский суд по ходатайству следствия избрал Гуменюку меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В судебном заседании он виду не признал.

Следователи полагают, что с 2019-го по 2021 год Гуменюк регулярно получал от руководства муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников взятки - всего свыше 19,5 миллиона рублей. За деньги экс-мэр оказывал покровительство в сфере похоронных услуг.

Олег Гуменюк подал в отставку в мае этого года по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.