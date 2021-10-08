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08.10.2021 15:09
Рубрика: Происшествия

Число погибших от контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 18

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем выросло до 36 человек, 18 из них скончались. В селе Акжарское погибли супруги, у которых остались пятеро детей. Власти окажут помощь семье.

Фото: iStock
Росалкогольрегулирование выпустило предупреждение в связи с трагедией в Оренбуржье

Как сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области, сейчас в больницах Орска, Ясного и Адамовки находятся 15 пострадавших. Двое из них - в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. С пациентами работают лучшие наркологи и реаниматологи региона.

В селе Акжарское трагедия случилась в многодетной семье: погибли муж и жена. Без родителей остались пятеро детей. Их взяла под опеку тетя, которая живет в Ясном. Губернатор области Денис Паслер поручил местным властям оказать семье помощь.

- Мы подключимся при необходимости, выделим средства из резервного фонда, - подчеркнул лидер региона, отметив, что следует поддержать родственников, выделить средства на погребение.

Напомним, что подозреваемые в изготовлении и сбыте суррогата задержаны сегодня в Орске. Но у полиции нет уверенности, что выявленный склад контрафакта был единственным. Установлены три точки, где производили "паленку". Как уже писала "РГ", суррогат содержал высокую концентрацию смертельного яда - метанола.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Сейчас в городах на востоке области проводятся рейды по торговым точкам, подозрительная алкогольная продукция изымается. По информации прокуратуры Оренбуржья, в магазине села Пилюгино Бугурусланского района изъято 65 бутылок, в селе Александровка Александровского района - 50, в селе Новотроицкое Октябрьского района - 63, в селе Новоникитино - 21, в поселке Домбаровский - 58 единиц алкогольной продукции с признаками контрафакта.

Накануне Следственный комитет по региону возбудил два уголовных дела по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Контакт:

Прокуратура Оренбургской области запустила специальную горячую линию. О фактах реализации подозрительной алкогольной продукции (без маркировки и акцизных марок, в пластиковой таре, без лицензии, с нарушением правил торговли) можно сообщить - в том числе анонимно - по номеру 8 (3532) 20-04-84. Горячая линия работает ежедневно с 8 по 15 октября с 9 до 18 часов.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Госрегулирование оборота алкоголя

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