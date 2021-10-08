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08.10.2021 20:19
Рубрика: Происшествия

Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 21

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в восточном Оренбуржье вновь выросло: согласно последним данным, жертвами контрафакта стал 21 человек.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Уголовным делом об отравлении суррогатами в Оренбуржье займется СК РФ

Об этом сообщил Telegram-канал правительства области. По словам вице-губернатора по социальной политике Татьяны Савиновой, наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в селе Акжарском Ясненского городского округа. Здесь суррогатом отравились 11 человек, 6 из них скончались. Пятеро находятся в местной больнице, один подключен к ИВЛ.

Еще один крупный очаг отравления - в поселке Джавай Адамовского района. Из 11 пострадавших умерли четверо. Остальные госпитализированы в Адамовскую и Новоорскую больницы, их состояние оценивается как тяжело.

В Орске пострадали 10 человек, двое из них скончались. Пятеро находятся в больнице, двое лечатся амбулаторно. Еще одного пострадавшего сейчас разыскивают.

Новый очаг выявлен в поселке Комсомольский Адамовского района. Здесь госпитализированы двое пострадавших, одна из пациенток - на ИВЛ.

Все службы региона работают в режиме повышенной готовности. На восток области выехал губернатор Денис Паслер. Власти настоятельно просят жителей воздержаться от употребления любого алкоголя до окончания расследования.

Как уже писала "РГ", накануне Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело по фактам гибели людей от контрафактного алкоголя на востоке региона. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. Причем его концентрация в организме была в 3-5 раз выше смертельной дозы.

Фото: iStock
Росалкогольрегулирование выпустило предупреждение в связи с трагедией в Оренбуржье

По подозрению в изготовлении и сбыте контрафакта задержаны 6 местных жителей.

Резонансное уголовное дело о серии смертельных отравлений суррогатами алкоголя в Оренбуржье передано в Главное следственное управление Следственного комитета России для полного и всестороннего расследования. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин

Сейчас в городах на востоке области проводятся рейды по торговым точкам, подозрительная алкогольная продукция изымается.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Госрегулирование оборота алкоголя

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