Главу налоговой инспекции Туапсе будут судить за взятку в 4,5 млн рублей

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении начальника межрайонной ИФНС России №6 по Краснодарскому краю: женщину обвиняют в получении взятки размером 4,5 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, обвиняемая предстанет перед судом в Туапсе.

- Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления ФСБ России по краю в Туапсе. На период следствия в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время, - рассказали в ведомстве.

По словам следователей, доказательств собрано достаточно, обвинительное заключение по уголовному делу уже тоже получено, так что теперь дело уходит в суд. По части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки" фигурантке может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщала "РГ", первое уголовное дело на начальника межрайонной ИФНС России №6 возбудили по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Родственница подозреваемой владела долей гостиницы, построенной с нарушениями этажности. По данным правоохранителей, глава налоговой инспекции потребовала у администрации Туапсинского района выдать разрешение на строительство гостиницы еще выше.

Второе уголовное дело завели уже в январе 2021 года, когда к следователям обратился директор строительной компании. Он сообщил, что передал женщине взятку в размере 4,5 миллиона рублей за общее покровительство.