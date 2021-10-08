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Рубрика: Происшествия

В Сочи определили выплаты жителям, лишившимся домов из-за оползня

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи Фото: Пресс-служба мэрии Сочи
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи

Сочинские власти определили механизм выплат пострадавшим разрушенных домов в результате крупного оползня в поселке Сергей-Поле Лазаревского района Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Федеральные выплаты пострадавшим от потопов в Крыму начнутся 6 сентября

Мониторинговые группы уже завершили подворовой обход и составили акты движимого и недвижимого имущества собственников домов. Специалисты штаба координируют сбор документов на недвижимость и земельные участки для определения механизма дальнейшей помощи пострадавшим. Полностью собраны пакеты документов на 22 дома.

"Выплаты будут осуществляться по двум направлениям, - уточнили в администрации. - Деньги на социальные выплаты пострадавшим по 10 тысяч рублей, а также 50 тысяч рублей за частичную и 100 тысяч рублей за полную потерю движимого имущества каждому зарегистрированному в домах, находящихся в хоне ЧС, будут направлены из городского бюджета после составления необходимых правовых актов".

Второй блок выплат - за потерю объектов капитального строительства. В течение суток специалисты подготовят нормативно-правовой акт, определяющий категорию и суммы возмещения. Затем будет подготовлено обращение в администрацию Краснодарского края о выделении средств на компенсацию пострадавшим из краевого бюджета на условиях софинансирования.

- Самое главное, чтобы все жители, имеющие право на получение выплат, понимали механизм получения компенсации, - сказал глава города Алексей Копайгородский. Нужно все делать максимально прозрачно и по закону. Благодарен волонтерам, спасателям, правоохранителям, сотрудникам Росгвардии, коммунальным службам и всей команде администрации за круглосуточную помощь сочинцам, пострадавшим от стихии.

Напомним, с места трагедии эвакуированы более 70 человек. В пункте временного размещения в пансионате "АкваЛоо" находится один человек, остальные пострадавшие от размещения отказались.

Все дома села Сергей-Поле, которые находятся вне зоны ЧС, энергетики запитали при помощи дизель-электростанции с резервом мощности для подключения новых потребителей. Специалисты Сочинских электросетей планируют строительство новой линии электропередачи, взамен поврежденной оползнем. На время строительства все домовладения будут обеспечены электроэнергией при помощи альтернативного источника питания.

Коттеджный поселок, находящийся в зоне ЧС, не был газифицирован. Но в результате оползня был разрушен газопровод, который снабжал ранее построенные в Сергей-Поле дома. В 16 домовладениях газоснабжение уже восстановлено. Еще 14 домовладений подключат не раньше, чем прекратится движение грунта и завершатся все работы в зоне оползня. Пока специалисты Сочигоргаза прорабатывают временную схему газоснабжения. Специалисты ресурсоснабжающих организаций демонтируют газовое и электрооборудование, сотрудники Водоканала провели откачку воды из подтопленных домов.

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