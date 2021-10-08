"Старая добрая европейская машина": японец купил Lada Largus Cross

Любительский тест-драйв Lada Largus Cross от японца, ставшего обладателем российского автомобиля. Ему всё нравится.

В начале видео японец сказал, что его впечатлила динамика машины, то, как автомобиль разгоняется, но вот максимальная скорость показалась ему недостаточной для трасс. На его машине установлен 106-сильный двигатель 1.6 литра, работающий в паре с 5-ступенчатой МКП.

Также он отметил хорошую работу задней подвески при входе в повороты - это подтвердил и "оператор", который снимает тест-драйвера за рулём российского универсала.

Хвалебных отзывов удостоились рулевое управление на малых скоростях в городском потоке, хорошая посадка, обеспечивающая отличную видимость, лёгкость переключения передач, работа тормозной системы и системы кондиционирования воздуха. Последняя, по словам автора обзора, работает так же, как на отечественных, то есть японских авто, поэтому "сложно поверить, что это российская машина".

Надежды на то, что "сзади всё будет дребезжать и стучать" не оправдались.

Водитель напоминает, что к Lada Largus "приложили руки французы", имея в виду базовое проектирование: "Получается так, что ты не понимаешь: ты, вроде, садишься - это Lada, но по ощущениям это как будто старая европейская машина", - говорит владелец Lada Largus Cross из Японии.

Ранее "РГ" писала, что в Японии начались продажи Lada Niva Travel, но цена шокировала многих.