В Совфеде оценили призыв расширить санкции против РФ из-за ситуации с газом

Призыв конгрессмена Майкла Маккола к администрации США расширить санкции против трубопроводного проекта "Северный поток-2" - это циничный подход, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол призвал Белый дом ввести санкции против России из-за развернувшегося в Европе газового кризиса. По мнению американского политика, Москва хочет воспользоваться ситуацией в своих интересах. "Если Байден немедленно не отменит исключения по критическим санкциям против "Северного потока-2" и не остановит трубопровод, он тем самым даст российскому президенту еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других наших европейских партнеров", - сказал Маккол.

"Американцы взвинтили цены, направив весь свой сжиженный газ в Азию, где цена выше, хотя до этого обещали Европе замену российского газа своим, который чище, лучше и так далее. Спекулянты биржевые подняли цены", - сказал Джабаров RT, комментируя слова американского коллеги.

Сенатор обратил внимание на то, что "Газпром" выполняет все свои обязательства, а президент Владимир Путин заявил, что продолжатся поставки газа Украине в соответствии с договорами.

"И вместо того, чтобы сказать: "Спасибо, Россия, что ты спасаешь от замерзания", они пытаются ввести санкции. Абсолютно циничный подход. Никакого уважения эта политика не вызывает", - резюмировал Владимир Джабаров.