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08.10.2021 12:32
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили призыв расширить санкции против РФ из-за ситуации с газом

Текст: Дмитрий Гончарук

Призыв конгрессмена Майкла Маккола к администрации США расширить санкции против трубопроводного проекта "Северный поток-2" - это циничный подход, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Ранее старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол призвал Белый дом ввести санкции против России из-за развернувшегося в Европе газового кризиса. По мнению американского политика, Москва хочет воспользоваться ситуацией в своих интересах. "Если Байден немедленно не отменит исключения по критическим санкциям против "Северного потока-2" и не остановит трубопровод, он тем самым даст российскому президенту еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других наших европейских партнеров", - сказал Маккол.

"Американцы взвинтили цены, направив весь свой сжиженный газ в Азию, где цена выше, хотя до этого обещали Европе замену российского газа своим, который чище, лучше и так далее. Спекулянты биржевые подняли цены", - сказал Джабаров RT, комментируя слова американского коллеги.

Сенатор обратил внимание на то, что "Газпром" выполняет все свои обязательства, а президент Владимир Путин заявил, что продолжатся поставки газа Украине в соответствии с договорами.

"И вместо того, чтобы сказать: "Спасибо, Россия, что ты спасаешь от замерзания", они пытаются ввести санкции. Абсолютно циничный подход. Никакого уважения эта политика не вызывает", - резюмировал Владимир Джабаров.

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