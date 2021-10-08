Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.10.2021 16:32
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen сократит производство в России

Текст: Тимур Алимов
Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Volkswagen

Российское подразделение концерна Volkswagen (Volkswagen Group Rus) заявило о намерении сократить объемы производства автомобилей в ближайшие месяцы. Причиной, как сообщили в пресс-службе компании, послужил все тот же дефицит микрочипов.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Сентябрь перетряхнул список самых продаваемых автомобилей в России

- С начала года значительная нехватка производственных мощностей для выпуска полупроводников приводит к возникновению серьезных проблем с поставками в автомобильной промышленности и в том числе влияет на Volkswagen Group Rus. В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании будет снижен в ближайшие месяцы, - приводит сообщение ТАСС.

В Volkswagen отметили, что ежедневно отслеживают ситуацию и будут корректировать производственный график. Как только поставки чипов улучшатся, компания намерена увеличить выпуск машин, чтобы удовлетворить спрос. При этом уровень сокращения объемов производства озвучен не был.

В России у автоконцерна две производственные площадки - в Калуге, где собираются Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid, и в Нижнем Новгороде, где преимущественно производится сборка моделей Skoda: Kodiaq, Octavia и Karoq, а также Volkswagen Taos. Кроме того, в Калуге находится завод по производству атмосферных двигателей объемом 1,6 литра.

Таким образом, с затронувшей всех мировых автопроизводителей проблемой с поставками электронных модулей столкнулся и материнский бренд немецкого автоконцерна. Ранее представитель Skoda заявил о сокращении производства и вероятной приостановке предприятия в Чехии.

#Volkswagen