Врач Людмила Лапа объяснила рост смертности от COVID-19 в России

Растущая в последние недели смертность от COVID-19 в России связана с тем, что во многих случаях он стал протекать в более тяжелой форме. Вместе с тем граждане преждевременно расслабились в плане соблюдения мер безопасности, ошибочно посчитав, что вирус уже можно отнести к "сезонным" заболеваниям. Таким мнением с радио Sputnik поделилась врач-терапевт, руководитель Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.

По ее словам, сейчас специалисты наблюдают картину, когда COVID-19 вызывает больше побочных эффектов, обостряется диабет, сосудистые и аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит. В результате коронавирус протекает в более тяжелой форме, отсюда и рост летальных случаев.

Усугубляет положение то, что многие люди перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и не воспринимают угрозу достаточно серьезно. Главное средство борьбы с подобными инфекциями - сокращение контактов, чтобы вирус не передавался от человека человеку.

- В метро из двадцати человек только двое в масках, а остальные - нет. Это играет большую роль, и смертность растет, - привела пример Людмила Лапа.

Напомним, на фоне увеличения числа заболевших во многих регионах России уже начали ужесточать ограничительные меры, однако о введении локдауна на федеральном уровне речи пока не идет.